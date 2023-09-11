Певец Сергей Жуков в пятый раз станет отцом
StarHit: Певец Сергей Жуков станет отцом в пятый раз
Певец Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
На фестивале "Новый сезон" на курорте Роза Хутор стало известно, что российский певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд станут родителями в четвёртый раз. Об этом сообщает новостной портал StarHit.
Жена лидера "Руки вверх!" на внеконкурсном показе фильма Анны Меликян "Чувства Анны" появилась в просторном чёрном платье. Несмотря на выбор наряда, как сообщают журналисты, он не смог скрыть её округлившийся животик. По их предположениям, пара ждёт ещё одного ребёнка, пополнение ожидается в конце года.
Стоит отметить, что прожившая 17 лет вместе пара воспитывает уже трёх детей: 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. При этом у певца есть взрослая дочь Александра от первого брака, поэтому для Сергея Жукова это будет уже пятый ребёнок.
Ранее Лайф писал, что "Одноклассники" запускают спортивно-познавательное шоу "Полтора спортсмена". Ведущим стал шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев, а соведущим — Энджел Жуков, сын солиста легендарной группы "Руки вверх!" Сергея Жукова.