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11 сентября, 03:01

Певец Сергей Жуков в пятый раз станет отцом

StarHit: Певец Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

<p>Певец Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На фестивале "Новый сезон" на курорте Роза Хутор стало известно, что российский певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд станут родителями в четвёртый раз. Об этом сообщает новостной портал StarHit.

Жена лидера "Руки вверх!" на внеконкурсном показе фильма Анны Меликян "Чувства Анны" появилась в просторном чёрном платье. Несмотря на выбор наряда, как сообщают журналисты, он не смог скрыть её округлившийся животик. По их предположениям, пара ждёт ещё одного ребёнка, пополнение ожидается в конце года.

Стоит отметить, что прожившая 17 лет вместе пара воспитывает уже трёх детей: 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. При этом у певца есть взрослая дочь Александра от первого брака, поэтому для Сергея Жукова это будет уже пятый ребёнок.

Жуков напишет музыку для шоу "Чебурашка"

Жуков напишет музыку для шоу "Чебурашка"

Ранее Лайф писал, что "Одноклассники" запускают спортивно-познавательное шоу "Полтора спортсмена". Ведущим стал шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев, а соведущим — Энджел Жуков, сын солиста легендарной группы "Руки вверх!" Сергея Жукова.

Андрей Соловьёв
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