Певец Сергей Жуков в пятый раз станет отцом

На фестивале "Новый сезон" на курорте Роза Хутор стало известно, что российский певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд станут родителями в четвёртый раз. Об этом сообщает новостной портал StarHit.

Жена лидера "Руки вверх!" на внеконкурсном показе фильма Анны Меликян "Чувства Анны" появилась в просторном чёрном платье. Несмотря на выбор наряда, как сообщают журналисты, он не смог скрыть её округлившийся животик. По их предположениям, пара ждёт ещё одного ребёнка, пополнение ожидается в конце года.