Жуков напишет музыку для шоу "Чебурашка"

Российский певец, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков начал работу в качестве композитора и продюсера над новым музыкально-цирковым шоу "Чебурашка". Исполнитель в беседе с РИА "Новости" рассказал, что это будет проект, которого в нашей стране ещё не было.

"Огромное количество профессионалов объединилось, чтобы сделать что-то необычное — то, чего у нас не делают обычно в России", — отметил Жуков.

По словам певца, работа над детским мюзиклом стала для него большим и интересным опытом. Как утверждает Жуков, на данный момент творческий процесс в самом разгаре. Премьера, предположительно, состоится в конце июля.