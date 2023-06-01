Жуков напишет музыку для шоу "Чебурашка"
Сергей Жуков начал работу над музыкально-цирковым шоу "Чебурашка"
Российский певец, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков начал работу в качестве композитора и продюсера над новым музыкально-цирковым шоу "Чебурашка". Исполнитель в беседе с РИА "Новости" рассказал, что это будет проект, которого в нашей стране ещё не было.
"Огромное количество профессионалов объединилось, чтобы сделать что-то необычное — то, чего у нас не делают обычно в России", — отметил Жуков.
По словам певца, работа над детским мюзиклом стала для него большим и интересным опытом. Как утверждает Жуков, на данный момент творческий процесс в самом разгаре. Премьера, предположительно, состоится в конце июля.
Ранее Лайф писал, что "Чебурашка" и "Вызов" заняли 20-е и 49-е место в мировом рейтинге самых кассовых картин 2023 года. Первая собрала свыше 86 миллионов долларов, а вторая — более десяти миллионов.
ТАСС / Артём Геодакян