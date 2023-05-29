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29 мая, 16:28

Сборы российских фильмов в 2023 году обошли показатели за последние восемь лет

Минкультуры: Российские фильмы заработали рекордные 16,7 млрд рублей в этом году

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © "Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/1313129/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © "Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Российские фильмы собрали в прокате 16,7 миллиарда рублей с начала этого года, рекордно превысив годовые показатели за последние восемь лет. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

"Всего с начала года в прокате было собрано 21,2 млрд рублей (57% от сборов за весь 2022 год). За неполных пять месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние восемь лет и составили 16,7 млрд рублей", — написала она в телеграм-канале.

Наиболее кассовыми стали фильмы "Чебурашка" и "Вызов". Первый заработал в прокате 6,8 миллиарда рублей, а второй — 1,6 миллиарда рублей, отметила министр. Она подчеркнула, что "Вызов" также стал уникальной лентой в истории мирового кинематографа, так как съёмки проходили на МКС.

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Татьяна Миссуми
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