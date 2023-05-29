Сборы российских фильмов в 2023 году обошли показатели за последние восемь лет
Минкультуры: Российские фильмы заработали рекордные 16,7 млрд рублей в этом году
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © "Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru
Российские фильмы собрали в прокате 16,7 миллиарда рублей с начала этого года, рекордно превысив годовые показатели за последние восемь лет. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
"Всего с начала года в прокате было собрано 21,2 млрд рублей (57% от сборов за весь 2022 год). За неполных пять месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние восемь лет и составили 16,7 млрд рублей", — написала она в телеграм-канале.
Наиболее кассовыми стали фильмы "Чебурашка" и "Вызов". Первый заработал в прокате 6,8 миллиарда рублей, а второй — 1,6 миллиарда рублей, отметила министр. Она подчеркнула, что "Вызов" также стал уникальной лентой в истории мирового кинематографа, так как съёмки проходили на МКС.
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