Актёр Милош Бикович раскрыл подробности второй части "Холопа"

Сербский и российский актёр Милош Бикович раскрыл подробности сиквела популярного комедийного хита "Холоп", в котором он исполнил главную роль — сына богатого олигарха, Гриши.

"Это всё ещё фильм про Гришу. Фильм, у которого есть "золотая формула". Мне кажется, второй "Холоп" во многом отличается от первого", — рассказал он в интервью "Газете.ru".

Милош отметил, что авторам и создателям фильма удалось сохранить всё полюбившееся зрителям в первой части и в то же время внести что-то новое.