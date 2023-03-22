Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 14:50

Актёр Милош Бикович раскрыл подробности второй части "Холопа"

<p>Обложка © "Холоп", режиссёр — Клим Шипенко, сценаристы — Дарья Грацевич, Антон Морозенко / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/128525/foto/872446/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © "Холоп", режиссёр — Клим Шипенко, сценаристы — Дарья Грацевич, Антон Морозенко / kino-teatr.ru

Сербский и российский актёр Милош Бикович раскрыл подробности сиквела популярного комедийного хита "Холоп", в котором он исполнил главную роль — сына богатого олигарха, Гриши.

"Это всё ещё фильм про Гришу. Фильм, у которого есть "золотая формула". Мне кажется, второй "Холоп" во многом отличается от первого", — рассказал он в интервью "Газете.ru".

Милош отметил, что авторам и создателям фильма удалось сохранить всё полюбившееся зрителям в первой части и в то же время внести что-то новое.

Милош Бикович лёг на Ивана Урганта и показал, как снимают постельные сцены в кино

Милош Бикович лёг на Ивана Урганта и показал, как снимают постельные сцены в кино

А ранее Лайф рассказывал, что 9 марта начнутся съёмки нового "Чужого". Продакшеном займутся компании 20th Century Studios и Scott Free, которая принадлежит создателю оригинального фильма Ридли Скотту.

Николь Вербер
  • Новости
  • холоп
  • милошбикович
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров