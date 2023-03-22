Актёр Милош Бикович раскрыл подробности второй части "Холопа"
Обложка © "Холоп", режиссёр — Клим Шипенко, сценаристы — Дарья Грацевич, Антон Морозенко / kino-teatr.ru
Сербский и российский актёр Милош Бикович раскрыл подробности сиквела популярного комедийного хита "Холоп", в котором он исполнил главную роль — сына богатого олигарха, Гриши.
"Это всё ещё фильм про Гришу. Фильм, у которого есть "золотая формула". Мне кажется, второй "Холоп" во многом отличается от первого", — рассказал он в интервью "Газете.ru".
Милош отметил, что авторам и создателям фильма удалось сохранить всё полюбившееся зрителям в первой части и в то же время внести что-то новое.
А ранее Лайф рассказывал, что 9 марта начнутся съёмки нового "Чужого". Продакшеном займутся компании 20th Century Studios и Scott Free, которая принадлежит создателю оригинального фильма Ридли Скотту.