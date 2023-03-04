Стало известно, когда начнутся съёмки нового "Чужого"

Съёмки нового фильма франшизы "Чужой" стартуют 9 марта. Как пишет портал Discussing Film, картина будет сниматься в Будапеште. Работа должна была начаться в феврале, но по неизвестным причинам была перенесена.

Сценарист и режиссёр новой картины — Федерико Альварес, снявший "Не дыши". Главную роль исполнит Кэйли Спэни (фанаты помнят её по фильму "Мейр из Исттауна"). О чём пойдёт речь в новой части и когда намечена дата релиза, не разглашается, но предполагается, что фанаты увидят картину не раньше 2024 года.



