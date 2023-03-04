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4 марта, 03:38

Стало известно, когда начнутся съёмки нового "Чужого"

Discussing Film: Съёмки нового фильма "Чужой" стартуют 9 марта

Съёмки нового фильма франшизы "Чужой" стартуют 9 марта. Как пишет портал Discussing Film, картина будет сниматься в Будапеште. Работа должна была начаться в феврале, но по неизвестным причинам была перенесена.

Продакшеном займутся 20th Century Studios и компания Scott Free, которая принадлежит Ридли Скотту, создателю оригинального фильма.

Сценарист и режиссёр новой картины — Федерико Альварес, снявший "Не дыши". Главную роль исполнит Кэйли Спэни (фанаты помнят её по фильму "Мейр из Исттауна"). О чём пойдёт речь в новой части и когда намечена дата релиза, не разглашается, но предполагается, что фанаты увидят картину не раньше 2024 года.


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А вот дата премьеры второй части фильма "Гладиатор" Ридли Скотта уже озвучена: 22 ноября 2024 года. Скотт вместе с Дэвидом Скарпой подготовил сценарий сиквела.

Обложка ©

Wikipedia

Анатолий Симоненко
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