Милохин объяснил, почему уехал из Москвы и вернётся ли назад

Тиктокер Даня Милохин объяснил причину своего отъезда из России холодной погодой, пишет Super, уточняя, что блогер таким образом отшучивается. Тем не менее изданию удалось разговорить юношу и выяснить, зачем он приезжал и почему уехал.

В разговоре с корреспондентами Милохин признался, что приезжал в Москву, так как соскучился по близким и хотел их повидать. Говоря об отъезде, он отметил, что это связано с плохой погодой.

"Я не хотел никому об этом говорить, но вам расскажу. Просто очень холодно на самом деле", — отшутился тиктокер.

Когда журналисты намекнули: мол, сейчас в Москве бабье лето и можно вернуться, блогер шутить перестал. На вопрос, когда именно он планирует вернуться, Милохин честно ответил, что ему "страшно" и пока камбэка не планирует.

"Посмотрим. Пока не знаю. Страшно", — признался он.