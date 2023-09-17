Милохин объяснил, почему уехал из Москвы и вернётся ли назад
Super: Даня Милохин объяснил причину отъезда из России холодной погодой
Тиктокер Даня Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @danya_milokhin
Тиктокер Даня Милохин объяснил причину своего отъезда из России холодной погодой, пишет Super, уточняя, что блогер таким образом отшучивается. Тем не менее изданию удалось разговорить юношу и выяснить, зачем он приезжал и почему уехал.
В разговоре с корреспондентами Милохин признался, что приезжал в Москву, так как соскучился по близким и хотел их повидать. Говоря об отъезде, он отметил, что это связано с плохой погодой.
"Я не хотел никому об этом говорить, но вам расскажу. Просто очень холодно на самом деле", — отшутился тиктокер.
Когда журналисты намекнули: мол, сейчас в Москве бабье лето и можно вернуться, блогер шутить перестал. На вопрос, когда именно он планирует вернуться, Милохин честно ответил, что ему "страшно" и пока камбэка не планирует.
"Посмотрим. Пока не знаю. Страшно", — признался он.
Как ранее писал Лайф, Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию.