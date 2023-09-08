Обнищавший Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой

Тиктокер Даня Милохин вернулся в Россию спустя более чем год скитаний по загранице, соответствующие фото он опубликовал в одной из социальных сетей.

Так, сначала он выложил несколько кадров из самолёта, сохранив интригу, а потом — сразу с московской Красной площади. Что именно он там делал и почему решил вернуться, неизвестно.