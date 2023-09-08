Обнищавший Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой
Даня Милохин спустя год скитаний за границей вернулся в Россию
Тиктокер Даня Милохин вернулся в Россию спустя более чем год скитаний по загранице, соответствующие фото он опубликовал в одной из социальных сетей.
Так, сначала он выложил несколько кадров из самолёта, сохранив интригу, а потом — сразу с московской Красной площади. Что именно он там делал и почему решил вернуться, неизвестно.
Блогер Даня Милохин спустя год скитаний за границей вернулся в Россию. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin
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Напомним, после начала спецоперации Даня Милохин занял проукраинскую позицию и покинул Россию. Своим новым местом жительства блогер выбрал США, однако там его финансовое положение сильно изменилось. Кроме того, он не раз разочаровывал публику откровенно антироссийскими жестами вроде маникюра в цветах флага Украины и исполнением гимна этой недружественной страны. Впрочем, он уже успел пожалеть о принятом решении, а недавно и вовсе попал в тюрьму.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin