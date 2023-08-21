Клоун в цветочек: Оскорбивший Россию историк моды Александр Васильев вернулся на родину, чтобы подзаработать Как Александр Васильев, бывший ведущий программы "Модный приговор", одновременно зарабатывает на России и русофобии. 20 августа, 22:40 Александр Васильев. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим, © Shutterstock

Что наговорил Александр Васильев

— У нас (в России. — Прим. Лайфа) вкуса нет, и мы покупаем итальянский вкус, французский, бельгийский, английский, японский, американский, испанский. Мы даже мебель не можем сделать. Это связано с русским характером, — выдал очередной антироссийский пассаж историк моды Александр Васильев.

Перед Западом и Украиной он божится, что Россия не дала ему ничего, а его уже теперь бывшие соотечественники заражены вирусом рабства.

Шоумен Александр Васильев — о России. Видео © YouTube / @chesnokchpok

— Россияне должны ходить в лаптях, если любят русское, — недавно брякнул эпатажный модник. То ли он дилетант в своей профессии, то ли нагло врёт. В Российской империи, например, была популярна кожаная обувь петербургской фирмы "Скороход". Она с успехом выставлялась на международных выставках в 1890–1900-х годах, а в Германии вообще выиграла конкуренцию у местных производителей.

Александр Васильев одним из первых публично осудил СВО, обвинив Родину в оккупации Украины. Он предрёк России "беспрецедентную изоляцию" и ядерную войну, а также заявил, что молится "за целостность границ и уважение к культурному наследию Европы". Это заявление театральный художник сделал в форме открытого письма, находясь в Висагинском самоуправлении (муниципальном образовании Утенского уезда Литвы).

— Я хотел бы ещё раз поблагодарить администрацию города Висагинас за то, что моя огромная коллекция хранится в безопасном месте в этом истерзанном мире. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить её уничтожения и передать после моей кончины в прибалтийский Музей моды, — написал он в том письме, не преминув кинуть очередной камень в русский огород.

То самое открытое письмо Александра Васильева. Фото © visaginas.lt

Сколько зарабатывает историк моды

Но недавно Александр Васильев вернулся в ненавистную ему "безвкусную" Россию. Сейчас этот модник в центре Москвы читает в ГУМе лекции 18+ про фильм "Шёлковые чулки". Первый сеанс прошёл в июле, ближайший — запланирован на 24 августа. Билеты стоят от трёх тысяч рублей, в зале 70 мест. Учитывая отсутствие у Васильева доходов на Западе, для него это хорошее подспорье — свыше двухсот тысяч рублей заработка за один вечер.





Показательно, что буквально за несколько дней до приезда в Москву Александр Васильев тусовался и читал лекции на антироссийском фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Все собранные там средства отправились на поддержку ВСУ.

Васильев на антироссийской тусовке Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото © t.me / НЕБОЖЕНА

Прибалтийское имущество Васильева

У Александра Васильева давно есть литовское гражданство, в этой стране находится его постоянно действующая экспозиция одежды. Под Вильнюсом шоумен владеет фамильным особняком, который якобы в 1912 году построил его дед. По легенде, в советское время это здание принадлежало другим людям, но однажды телеведущий его выкупил и отреставрировал. Внутри десять комнат, старинная библиотека, печь, ванна XIX века.

Внешне фамильный особняк Васильевых в Литве выглядит неказисто. Фото © nedvijdom.ru

В соседней Латвии у историка моды зарегистрировано юрлицо Latgales Aleksandra Vasiļjeva Asociācija ("Латгальская ассоциация Александра Васильева") — это предприятие в сфере организации и проведения культурных мероприятий. Отметим, что Васильев ведёт бизнес в Прибалтике весьма активно: там продаются его косметика и парфюмерия, распространяются его книги о моде, проходят различные выставки, сам он регулярно читает свои лекции.

Историк моды Александр Васильев дружит с матерью детей бенефициара "Инвитро", которая тоже постит антирусский контент. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Наталья Музычкина

Судя по соцсетям, в Прибалтике Александр Васильев сдружился с Натальей Музычкиной, женой (возможно, бывшей) и матерью детей бенефициара российских медлабораторий "Инвитро". Она владеет в Риге Музеем моды, где регулярно выставляется Васильев. Музычкина вместе с дочерьми и зятем открыто поддерживает Украину, а власти России называет преступниками.

Турецкая и французская недвижимость Васильева

Как-то Васильев хвастался, что во Франции у него есть собственный дом в провинции Овернь, используемый в качестве дачи, а также трёхкомнатная квартира в одном из центральных районов Парижа, выделенная ему на правах пожизненной ренты.





В Париже Васильев обычно указывает как свой адрес многоквартирный дом на бульваре Лефевр. Это восьмиэтажное историческое здание, в котором всего 21 квартира, окружённое скверами и парками. Цена квадрата — от 9 до 11 тысяч евро.

Парижская квартира также несёт функцию хранилища антиквариата, который в большом количестве Васильев скупает по всему миру: люстры, подсвечники, картины в позолоченных рамах, серебряные кубки, кровать из красного дерева, дубовый стол.

Вероятно, именно в этом доме на бульваре Лефевр располагается парижская квартира телеведущего.

У телеведущего есть и другое жильё за границей: квартира в Анталье, которая ему досталась, по его словам, в качестве гонорара. За этой недвижимостью (возможно, она сдаётся) ухаживает прислуга.

Что у Васильева осталось на родине

В Москве историку моды принадлежит стометровая квартира на Фрунзенской набережной, доставшаяся ему от родителей. Её стоимость — около 65 млн рублей. Как делится в соцсетях Александр Васильев, это жильё он не променяет даже на особняк на Рублёвке. Здесь, как и в парижской квартире, обстановка аутентичная с большим количеством ценных экспонатов из ушедших эпох.

Ещё одна недвижимость Васильева расположена в Калининградской области, в курортном городе Зеленоградске, на берегу Балтийского моря. На улице Московской находится бывшая вилла Вальдфриден — исторический особняк XIX века с фахверком и башней. В собственности у телеведущего не всё здание, а полтора этажа. Пару лет назад он инициировал ремонт виллы, который в итоге проводился Фондом капремонта Калининградской области.

Калининградская область, город-курорт Зеленоградск. В этом особняке Васильев занимает полтора этажа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandre_vassiliev

На родине Александр Васильев также числится владельцем фирмы ЛАВ, которая занимается практически всем: от баров и ресторанов до торговли антиквариатом и деятельности туристических агентств. В прошлом году эта компания принесла рекордную за всё время своего существования выручку — 26 миллионов рублей. До этого она недотягивала даже до 10 миллионов. Один из её проектов — "Артистократия" — реализуется при поддержке Минпромторга РФ.

Почему Васильев с таким пренебрежением относится к стилю и вкусу россиян? 0 Ему кажется, что он стал иконой стиля и может судить других Он просто не любит жителей России Как Васильев, который выглядит как клоун, может давать советы Я не знаю, кто такой Васильев, мне нет до него дела