"Такое и своей собаке не дам": Как живёт стилист Влад Лисовец, которого шокировал быт обычных россиян На днях Владислав Лисовец, называющий себя стилистом, крайне негативно и высокомерно высказался о жителях глубинки, с которыми он столкнулся в поездке. Что собой представляет стилист и как он зарабатывает? 5 июня, 23:40 Впечатления от поездки в регионы Влада Лисовца. Коллаж © LIFE / © Shutterstock / © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets

Что не понравилось стилисту

Впечатления от поездки в регионы Владислав Лисовец выложил на своей странице в Инстаграме*. Шок у стилиста вызвали продаваемые на остановках пюре и котлеты, внешне напоминающие "птичий помёт". Их покупали и ели его попутчики. По словам Лисовца, этим блюдом он не стал бы кормить даже свою собаку по причине боязни "заразить её вирусом поедания дерьма".

Мужчину неприятно впечатлили повсюду употребляемый "грубый, жёсткий тюремный мат", а также нежелание людей "заниматься саморазвитием, своей культурой, внешним видом, кушать красиво". Вместо саморазвития, пишет путешественник, попутчики предпочли обсуждать его внешний вид и манеры: "Самой приятной услышанной в мой адрес фразой была: "О, иностранец".







Судя по реакции стилиста, поездка в регионы доставила ему страшные страдания. В себя он пришёл только в Москве.

— Привет, Москва, после такого маргинального кино ты и вправду хороша, особенно дома, с вкусным кофе и с видом на цветок любви, — закончил своё обращение к фанатам Влад Лисовец.

Пост в соцсети сразу вызвал бурную реакцию подписчиков Лисовца, однако вместо того, чтобы его удалить, стилист просто закрыл комментарии к тексту. После этого дискуссия о впечатлениях от поездки вылилась на просторы интернета.

Влад Лисовец умеет эпатировать публику. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets

Между тем высказывания Лисовца вполне могут подпасть под действие 282 статьи УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично или с использованием средств массовой информации"). По этой статье можно получить до 5 лет лишения свободы.

Откуда взялся стилист

Владиславу Лисовцу в августе стукнет 51, он родился и вырос в Баку — столице Азербайджана, в семье машиниста поезда и сотрудника химической лаборатории при местной железной дороге. По словам его биографов, парень рос творчески одарённым, обучался балетному искусству и музыке, позже выучился на парикмахера широкого профиля.

С этим багажом в 1994 году Лисовец приехал в Москву, где устроился парикмахером в телецентре "Останкино" — стриг и одевал сотрудников телекомпаний и приглашённых в разные передачи звёзд. Начал с группы "Агата Кристи", затем работал с Жанной Фриске, Валерием Леонтьевым, Ириной Понаровской и Авраамом Руссо.

Стилист сам не скрывает, что его карьерный взлёт связан с наработанными в тот период связями в среде столичной богемы. В результате он сам попал в эфиры телеканалов и радиостанций со своими фешен-проектами, а также снялся в нескольких российских кинопроектах.

Чем владеет Лисовец

До пандемии столичные светские издания неизменно презентовали Лисовца как успешного бизнесмена, владельца сети салонов красоты "Парикмахерская "Контора". В сентябре 2017 года он открыл собственное пространство искусства под названием LISObon — кофейню, в которой регулярно организовываются выставки молодых современных художников, а также систематически проходят различные презентации и съёмки телепроектов.

Парикмахерские услуги Лисовец предоставляет как индивидуальный предприниматель. Кроме этого, согласно ОКВЭД, ИП имеет право заниматься рекламой, теле- и радиовещанием, торговлей бытовыми изделиями и косметикой, а также вести ресторанную деятельность.

На сегодняшний день Лисовец работает как ИП, владеет тремя юрлицами и председательствует в ТСЖ, где работают его заведения и живёт он сам. Скрин © spark-interfax.ru

Весь этот LISOSpace расположен в самом центре Москвы, на первом этаже исторического здания на углу Сретенки и Селивёрстова переулка. В 2020 году сотрудники МЧС провели здесь плановую проверку и выявили аж 15 нарушений — хозяин предприятия слишком увлёкся переоборудованием занимаемого помещения и совсем позабыл про пожарную безопасность.

МоскваУлица Сретенка, 26/1 на карте Москвы, ближайшее метро Сухаревская — Яндекс Карты Это место хорошо известно подписчикам Лисовца в Инстаграме*. Стилист часто публикует свои фото и видео из Селивёрстова переулка.

Кроме ИП, Лисовец владеет двумя фирмами с одинаковым названием "Современная школа красоты. Влад Лисовец", но разными формами собственности: одно из них — ООО, другое — АНО. Оба юрлица, судя по ЕГРЮЛ, с 2010 года предоставляют услуги дополнительного профессионального образования, но почему-то не приносят владельцу никаких доходов и публикуют бухгалтерскую отчётность с нулевыми показателями.

Кстати, обе фирмы до сих пор зарегистрированы по одному из прошлых мест жительства Лисовца — в квартире панельной хрущёвки, расположенной в престижном столичном районе Хорошёво-Мнёвники.

Сам же стилист перебрался поближе к работе — на пятый этаж того самого здания на Сретенке. Здесь он занимает трёхкомнатную квартиру площадью почти 165 квадратов. Рыночная стоимость недвижимости — более 100 млн рублей.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Лисовец часто постит фото из Селивёрстова переулка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets Почему стилист так относится к обычным россиянам? 0 Потому что считает их людьми второго сорта Потому что его развратили деньги и богатые знакомые Он сделал это специально ради хайпа и популярности Я впервые слышу о каком-то там Лисовце, он мне безразличен

Авторы Евгений Кузнецов