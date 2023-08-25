Даня Милохин попал в дубайскую тюрьму
Тиктокера Даню Милохина арестовали в Дубае за непристёгнутый ремень безопасности
Уехавший из России блогер Даня Милохин загремел в дубайскую тюрьму за непристёгнутый ремень безопасности, рассказал он в одной из социальных сетей.
Как Даня Милохин сообщил о своих проблемах с законом. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin
"Не пристегнул ремень", — написал Милохин.
Позднее друзья тиктокера, которые "собирали" деньги на, по всей видимости, оплату штрафа, выложили с ним видео. Блогер поблагодарил всех за поддержку.
Даня Милохин после освобождения поблагодарил всех "за поддержку". Видео Telegram / Bugatti Music
Напомним, Даня Милохин покинул Россию после начала спецоперации, заняв проукраинскую позицию. Новым местом жительства он выбрал США, однако там финансовое положение блогера сильно изменилось. Тиктокер не раз разочаровывал фанатов, то хвастаясь маникюром в цветах флага Украины, то исполняя гимн Незалежной. Впрочем, о разрыве с родиной он пожалел и публично признал, что зря уехал.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin