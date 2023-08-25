Регион

Уведомления отключены

25 августа, 11:59

Даня Милохин попал в дубайскую тюрьму

Тиктокера Даню Милохина арестовали в Дубае за непристёгнутый ремень безопасности

Уехавший из России блогер Даня Милохин загремел в дубайскую тюрьму за непристёгнутый ремень безопасности, рассказал он в одной из социальных сетей.

Как Даня Милохин сообщил о своих проблемах с законом. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

Как Даня Милохин сообщил о своих проблемах с законом. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

"Не пристегнул ремень", написал Милохин.

Позднее друзья тиктокера, которые "собирали" деньги на, по всей видимости, оплату штрафа, выложили с ним видео. Блогер поблагодарил всех за поддержку.

Даня Милохин после освобождения поблагодарил всех "за поддержку". Видео Telegram / Bugatti Music

Закрытые окна и никаких камер: Раскрыто содержание секретного райдера уехавшей в США Орбакайте

Закрытые окна и никаких камер: Раскрыто содержание секретного райдера уехавшей в США Орбакайте

Напомним, Даня Милохин покинул Россию после начала спецоперации, заняв проукраинскую позицию. Новым местом жительства он выбрал США, однако там финансовое положение блогера сильно изменилось. Тиктокер не раз разочаровывал фанатов, то хвастаясь маникюром в цветах флага Украины, то исполняя гимн Незалежной. Впрочем, о разрыве с родиной он пожалел и публично признал, что зря уехал.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin

Матвей Константинов
  • Новости
  • Даня Милохин
  • оаэ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров