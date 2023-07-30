Регион

Уведомления отключены

30 июля, 15:51

Закрытые окна и никаких камер: Раскрыто содержание секретного райдера уехавшей в США Орбакайте

Mash: Орбакайте требует в райдере полную секретность для выступлений в России

Обязательным условием выступления уехавшей в США певицы Кристины Орбакайте на закрытом концерте в России является полная секретность. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на райдер артистки.

  • Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash
    Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash
  • Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash
    Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash
  • Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash
    Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash

Условия выступлений Кристины Орбакайте в России. Фото © t.me / Mash

1 / 3

Согласно ему, Орбакайте должна сопровождать усиленная охрана ЧОПа, а во время концерта окна в помещении должны быть завешены. При этом запрещается вести фото- и видеосъёмку. Питание же заказывается самое лучшее для певицы, чего не скажешь о меню её команды. Что касается перелёта, то организатор должен заранее купить ей авиабилеты: и не абы какие, а во втором ряду бизнес-класса при входе с правой стороны. Из автомобилей Орбакайте выбирает исключительно Mercedes 223L, BMW 760L и Audi A8L, причём не старше трёх лет.

Отдыхать певица хочет в лучшем отеле в городе. В номере обязательно должны быть три литра воды Aqua Panna без газа, оплаченный интернет, тёмные занавески, отпариватель для одежды, а также бутерброды. Указывается, что суточные в РФ будут стоить две тысячи рублей, а в других странах — 50 евро.

Кристина Орбакайте и Галкин* срочно приехали в Юрмалу к "слёгшей" Пугачёвой

Кристина Орбакайте и Галкин* срочно приехали в Юрмалу к "слёгшей" Пугачёвой

Напомним, сегодня стало известно, что Орбакайте согласна выступить в России почти за пять миллионов рублей. Это должен быть закрытый концерт, поэтому вознаграждение лучше передавать наличными.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
  • Новости
  • Кристина Орбакайте
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров