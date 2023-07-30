Стало известно, за сколько сбежавшая в США Орбакайте готова выступить в России
Mash: Орбакайте согласна выступить в России почти за пять миллионов рублей
Закрытый концерт для жителей России уехавшей в США певицы Кристины Орбакайте будет стоить 50 тысяч евро. Это почти пять миллионов рублей.
Как сообщает Mash, в случае банковского перевода артистка возьмёт десять процентов в качестве комиссии, поэтому лучше передавать деньги за её выступление на корпоративе наличными.
Представители певицы будут настаивать на выступлении в Турции, если заказчик не предоставит определённую площадку. Однако в случае категорических отказов они будут согласны и на концерт в России.
Как рассказывал ранее Лайф, некоторые уехавшие из России знаменитости признаются, что мечтают вернуться на родину.
ТАСС / Артём Геодакян