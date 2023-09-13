Не пояснил за шмот: Раскрыта альтернативная версия резкого побега Милохина обратно за границу
Бойцы ММА попросили Милохина "пояснить за шмот" и обозвали "нефором" в Москве
Бойцы поп-ММА провели консультацию по субкультурному сленгу для блогера Дани Милохина в Москве. Они попросили его "пояснить за шмот" и обозвали "нефором", сообщает SHOТ.
Бойцы ММА попросили Милохина "пояснить за шмот" и обозвали его "нефором". Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, странная встреча произошла в одном из самых элитных районов столицы, где собираются молодые блогеры и прочие селебы. Милохин тоже не стал исключением. Однако стоило ему только вернуться в Москву, как на улице к нему стали приставать с разными вопросами.
Спортсмены Байрам и Кантемир остановили проезжающего на самокате парня и сначала поинтересовались его "делами", а уже в следующую секунду стали заваливать насмешливыми вопросами про одежду, внешний вид и даже обозвали.
"Ты тоже со мной не очень хорошо общаешься. Ты на меня сказал "нефор"! Как-то очень обидно ты сказал", — пожаловался в ответ кумир юных тиктокеров.
Он попытался высказать недовольство, однако спортсмены не приняли его претензии и объяснили, почему ему не стоит обижаться на слово "нефор". Уже вскоре после этого блогер снова поспешил покинуть Россию.
Как уже рассказывал Лайф, недавно Милохин вернулся на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, однако вчера вновь экстренно покинул страну. Его приёмный отец объяснил, что отлёт в Дубай был запланирован заранее, однако многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию. При этом в Госдуме посчитали, что случай с блогером мог отпугнуть от возвращения на родину тысячи россиян, в том числе айтишников, учёных и предпринимателей.
t.me / SHOT