Не пояснил за шмот: Раскрыта альтернативная версия резкого побега Милохина обратно за границу

Бойцы поп-ММА провели консультацию по субкультурному сленгу для блогера Дани Милохина в Москве. Они попросили его "пояснить за шмот" и обозвали "нефором", сообщает SHOТ.

Бойцы ММА попросили Милохина "пояснить за шмот" и обозвали его "нефором". Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, странная встреча произошла в одном из самых элитных районов столицы, где собираются молодые блогеры и прочие селебы. Милохин тоже не стал исключением. Однако стоило ему только вернуться в Москву, как на улице к нему стали приставать с разными вопросами.

Спортсмены Байрам и Кантемир остановили проезжающего на самокате парня и сначала поинтересовались его "делами", а уже в следующую секунду стали заваливать насмешливыми вопросами про одежду, внешний вид и даже обозвали.

"Ты тоже со мной не очень хорошо общаешься. Ты на меня сказал "нефор"! Как-то очень обидно ты сказал", — пожаловался в ответ кумир юных тиктокеров.