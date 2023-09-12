Приёмный отец объяснил срочный побег Милохина в Дубай после новостей о призыве в армию

Срочный вылет тиктокера Дани Милохина из Москвы в Дубай вскоре после возвращения в Россию обусловлен его графиком: он был запланирован заранее и никак не связан с грядущим осенним призывом в армию. Об этом рассказал приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев в беседе с телеканалом "360".