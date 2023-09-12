Приёмный отец объяснил срочный побег Милохина в Дубай после новостей о призыве в армию
Приёмный отец Милохина заявил, что отлёт блогера в Дубай запланирован заранее
Даня Милохин. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Срочный вылет тиктокера Дани Милохина из Москвы в Дубай вскоре после возвращения в Россию обусловлен его графиком: он был запланирован заранее и никак не связан с грядущим осенним призывом в армию. Об этом рассказал приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев в беседе с телеканалом "360".
"Если ему предложат хорошие, добрые проекты, он вернётся. Будет работать, всю энергию на благо Родины направлять", — заверил Тюленев.
Напомним, 8 сентября Даня Милохин вернулся в Россию. А 11 сентября Лайф сообщал, что блогера уже этой осенью могут призвать в армию. На воинском учёте он состоит с 2018 года, но оснований для отсрочки у него не было, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Тюленев же утверждал, что тиктокер вряд ли подходит для призыва из-за состояния здоровья: у Милохина зрение минус 6,5 и он плохо видит без линз. А сегодня стало известно, что Милохин срочно покинул страну.