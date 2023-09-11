Приёмный отец раскрыл причину, по которой Милохин сможет избежать армии

Приёмный отец тиктокера Дани Милохина считает маловероятным то, что его сына призовут в армию. С ним пообщался телеграм-канал Kub Mash.

Дмитрий Тюленев объяснил, что Милохин никому ничего не рассказал о своём возвращении в Россию, даже ему. К тому же он мог вернуться на родину лишь на один день, а потом улететь. Говоря о призыве сына в армию, мужчина признался, что там тиктокер вряд ли окажется из-за проблем со здоровьем.

"Да ну как его призовут, у него зрение — минус 6,5. Он в линзах. Он с детского дома в очках, потом в линзах ходил. Он так и не делал ещё операцию. Я сомневаюсь, что он будет годен. По-моему, у него стоит "негоден" в военнике", — заявил собеседник.