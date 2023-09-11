Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию
Mash: Вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина осенью призовут в армию
Тиктокер Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина призовут в армию. Как сообщает Mash, блогер отправится в ряды Вооружённых сил РФ уже этой осенью.
Фотография Дани Милохина в журнале воинского учёта. Фото © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, на воинском учёте в Краснодарском крае Милохин стоит ещё с 2018 года. Всё это время оснований для отсрочки у него не было. Уточняется, что обращение в Минобороны направила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она попросила проверить, на каком основании Милохин избегал повесток последние три с лишним года.
"Блогер не был ранее призван в ряды Вооружённых сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учётом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооружённых сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что обнищавший Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой. В своём аккаунте в соцсетях 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с московской Красной площади. Что именно он там делал и почему решил вернуться, пока неизвестно.