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12 сентября, 09:41
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Напуганный осенним призывом Даня Милохин снова сбежал из России

Мизулина сообщила, что Милохин снова покинул Россию, опасаясь идти в армию

<p>21-летний Даня Милохин снова уехал из России, опасаясь повестки от военкома. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

21-летний Даня Милохин снова уехал из России, опасаясь повестки от военкома. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Тиктокер Даня Милохин, который, не успев вернуться в Россию, узнал, что подпадает под осенний призыв, поспешил снова покинуть страну. Об этом сообщила во вторник, 12 сентября, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, блогер вчера вылетел в Дубай в 23:18 мск из аэропорта Внуково.

"Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем",  написала она в своём телеграм-канале.

Приёмный отец раскрыл причину, по которой Милохин сможет избежать армии

Приёмный отец раскрыл причину, по которой Милохин сможет избежать армии

Напомним, что 8 сентября Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой. В своём аккаунте в соцсетях 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с московской Красной площади. Вскоре стало известно, что Милохина призовут в армию, причём он должен отправиться в ряды Вооружённых сил РФ уже этой осенью. И хотя приёмный отец Дани поспешил заверить, что его признают негодным к службе из-за плохого зрения — у блогера минус шесть, интернет-знаменитость, видимо, решила не рисковать.

Алексей Берковиц
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