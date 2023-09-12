Напуганный осенним призывом Даня Милохин снова сбежал из России

Тиктокер Даня Милохин, который, не успев вернуться в Россию, узнал, что подпадает под осенний призыв, поспешил снова покинуть страну. Об этом сообщила во вторник, 12 сентября, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, блогер вчера вылетел в Дубай в 23:18 мск из аэропорта Внуково.