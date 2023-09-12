Госдума готовит "закон Мизулиной", по которому ей грозит 100 часов исправительных работ

В Госдуме готовят законопроект об обязательных работах для "серийных доносчиков". Автор инициативы — вице-спикер верхней палаты Владислав Даванков — предлагает назвать его "законом Мизулиной". Он заявил, что руководителя Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину стоит приговорить к ста часам исправительных работ за то, что своими действиями она отпугнула от возвращения на родину тысячи россиян, среди них — айтишники, учёные и предприниматели.

Поводом ускорить работу над законопроектом стала ситуация с блогером Даней Милохиным, которого Мизулина призвала забрать в армию сразу после его возвращения в Россию. Но с серийным доносительством, по словам Даванкова, пора заканчивать.

"Уверен, что сто часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в Интернете. Это должно стать уроком для всех, кто уверен, что доносительство — это норма", — написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы.