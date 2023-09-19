Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 14:55

Инфернальные сущности не дремлют: Эзотерик объяснила, почему променад по кладбищу — плохая идея

Эзотерик Абравитова: Увлечение гулять по кладбищам приведёт в пасть к бесовщине

Редко встретишь любителей просто прогуляться по кладбищу, однако есть и такие, кто находит увлекательным почитать надписи на могильных памятниках, да ещё и комментировать происходящее. Такие люди не понимают, что существует опасность стать добычей инфернальных сущностей. Об этом заявила эзотерик Марианна Абравитова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, места захоронений священны и сакральны. Там покоятся тела людей, души которых перешли на иной уровень.

"Но также кладбище является в какой-то степени и опасным местом, потому что все мы слышали о заблудших душах, о проклятых, всякого рода сущностях и привидениях, как их в народе называют. Перечёркивать всё это нельзя", заявила Абравитова.

Не зря придуманы народные поверья, отметила эксперт. Существует огромное количество случаев, когда судьбы людей были покалечены из-за поведения на кладбищах. Эксперт предупредила, что для негативных инфернальных сущностей люди, которые пришли на кладбище просто погулять, — лёгкая добыча.

"Не надо ходить между могил, прогуливаться. Не надо использовать в качестве променада кладбища, ходить там и читать таблички из любопытства. Я бы сказала, если вы пришли на кладбище к своим родственникам или к своим друзьям — ну и оставайтесь на этих могилах", — добавила эзотерик.

Она отметила, что любопытство приведёт любителей погулять среди могил прямо в пасть к бесовщине. Может произойти подселение мёртвой сущности, которая начнёт выкачивать жизненные силы человека.

Экстрасенс рассказала, может ли разбитое зеркало стать причиной проблем

Экстрасенс рассказала, может ли разбитое зеркало стать причиной проблем

Ранее Лайф писал, что в церкви может быть небезопасно. По словам Абравитовой, чёрные колдуны проводят в храмах антиритуалы.

Обложка ©

Unsplash / Waldemar

Александра Мышляева
  • Новости
  • Эзотерика
  • Мистика
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров