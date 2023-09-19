Инфернальные сущности не дремлют: Эзотерик объяснила, почему променад по кладбищу — плохая идея

Редко встретишь любителей просто прогуляться по кладбищу, однако есть и такие, кто находит увлекательным почитать надписи на могильных памятниках, да ещё и комментировать происходящее. Такие люди не понимают, что существует опасность стать добычей инфернальных сущностей. Об этом заявила эзотерик Марианна Абравитова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, места захоронений священны и сакральны. Там покоятся тела людей, души которых перешли на иной уровень.

"Но также кладбище является в какой-то степени и опасным местом, потому что все мы слышали о заблудших душах, о проклятых, всякого рода сущностях и привидениях, как их в народе называют. Перечёркивать всё это нельзя", — заявила Абравитова.

Не зря придуманы народные поверья, отметила эксперт. Существует огромное количество случаев, когда судьбы людей были покалечены из-за поведения на кладбищах. Эксперт предупредила, что для негативных инфернальных сущностей люди, которые пришли на кладбище просто погулять, — лёгкая добыча.

"Не надо ходить между могил, прогуливаться. Не надо использовать в качестве променада кладбища, ходить там и читать таблички из любопытства. Я бы сказала, если вы пришли на кладбище к своим родственникам или к своим друзьям — ну и оставайтесь на этих могилах", — добавила эзотерик.