Эзотерик рассказала, почему не стоит переживать за домового, оставляя дачу на зиму

Дачный сезон подходит к концу, а это значит, что летний дом опустеет на время зимы. По мнению эзотериков, в пустых домах домовые не живут. Неопсихолог и эксперт в эзотерике Альфия Сагирова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", почему не стоит переживать домового.

"Домовому нужна человеческая энергетика. Если в доме никто не живёт, а строение, предположим, где-нибудь на окраине села, то, скорее всего, домовой просто переедет вместе с людьми, покидающими дачу, в квартиру", — заявила Сагирова.

Эти сущности, появляются там, где хорошая энергетика семьи, заключила специалист. Нужно учитывать, что не во всех семьях есть домовые. Например, в семье одинокого алкоголика домовой вряд ли будет жить. Сагирова подчеркнула, что главная миссия домового — охранять человека и приносить ему пользу.

"Если пользу некому давать, то домовой начинает как бы исчезать, растворяться. Это происходит не быстро. Это процесс энергетического распада, он очень долгий. Домовой перекочёвывает куда-то, где есть хоть какая-то живая энергетика", — заключила Сагирова.