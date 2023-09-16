Эзотерик объяснила, в каких случаях нужно обращаться к картам таро

Обращаться к картам таро нужно только тогда, когда в этом есть реальная потребность, объяснила интернет-изданию "Подмосковье сегодня" таролог и эзотерик Марианна Абравитова. По её словам, если человек слишком часто бегает за помощью к тарологам, то, значит, он страдает психологической зависимостью от карт и "волшебства".

"Вроде бы ты идёшь за информацией, но по факту тебе в большей степени интересно пообщаться с эзотериками. Люди начинают бегать по разным специалистам, выискивать всё новых и новых, и им кажется, что вот так они соприкасаются с каким-то волшебным, необычным миром", — рассказала Абравитова.

По её словам, существует и особая категория тех, кому не очень интересно знать правду: им больше нравится находить тех, кто озвучит ровно то, что они хотят услышать. Так, специалист намекнула на мошенников, которые становятся для людей просто успокаивающим элементом, отвечая на вопросы таким образом, чтобы понравиться клиенту. Как правило, тогда люди либо разочаровываются и ищут других специалистов, либо "подсаживаются" на таких горе-тарологов.

В такой ситуации клиент начинает воспринимать мошенника-таролога как "подружку", которая с ним на одной волне. Такую зависимость специалист назвала более серьёзной, чем у тех, кто подсаживается на наркотики.