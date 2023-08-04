Эзотерики выступили против запрета на карты Таро и гороскопы
Эзотерик Герольд: Запрет продажи карт Таро и гороскопов напоминает Средневековье
Представители сферы эзотерики считают, что предложение депутата Виталия Милонова о запрете продажи карт Таро и гороскопов является средневековым. Они предложили разграничить шарлатанство от безвредных гаданий и предсказаний.
"Шарлатанство и вред действительно имеют место, если вмешиваться в волю другого человека: делать приворот, когда партнёр разлюбил, мстить коллеге порчей на ожирение", — сказала таролог, нумеролог, специалист по матрице судьбы и регрессивной терапии Ирина Герольд.
В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она заверила, что сами по себе гадание и карты Таро не несут вреда. По её мнению, они дают человеку информацию о происходящих событиях и позволяют самостоятельно принять решение.
"Уж точно карты Таро не способны запустить процесс деградации общества. Может, господину Милонову его гороскоп не понравился?" — задала Ирина Герольд риторический вопрос.
Запрет карт Таро также может повысить стоимость подобных услуг, считает специалист из области эзотерики Ольга Ибрагимова. Она полагает, что с таким же успехом моно запретить и игральные карты, поскольку на них тоже гадают испокон веков. Ибрагимова предлагает вместо этого запретить магическую информацию СМИ с инструкциями проведения различных ритуалов.
Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию гороскопов и продажу карт Таро. Он считает, что эта мера нужна для борьбы с шарлатанами в виде экстрасенсов и "потомственных ведьм".
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