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3 августа, 14:03

Милонов требует запретить гороскопы, карты Таро и "ведьмины гримуары"

<p>Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить публикацию гороскопов и продажу карт Таро в рамках борьбы с услугами "потомственных ведьм", гадалок и экстрасенсов. Но для начала надо полностью избавиться от рекламы подобных людей, подчеркнул депутат в беседе с телеканалом "Москва 24".

"Запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чёртовы чешуйки, все эти карты Таро и прочие ужасные вещи. То есть это должно быть признано вне закона", — сказал Милонов.

Парламентарий уверен, что потакание этим "пляскам" ослабляет народ, потому что в XXI веке в просвещённом образованном обществе иметь подобных мошенников, которые маскируются под "спиритуальных деятелей", просто неприлично и "негигиенично".

Речь идёт о борьбе с мошенничеством, а не с людьми, подчеркнул Милонов. Потому что всякие "гримуары и бестиарии" используются для прикрытия "безбожного бизнеса" по изъятию денег у доверчивых людей, которые хотят чудесным образом мгновенно справляться с трудностями, а такой бизнес — раздолье для аферистов.

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Ирина Фальке
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