Таролог раскрыла, какие "магические" манипуляции используют псевдоколдуны

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова заявила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что выкатить яйцо и налить воск в воду — неэффективные манипуляции, которые лишь создают образ магии. По словам эксперта, серьёзные специалисты таким не занимаются.

"Все эти ритуалы, связанные со свечами, воском, катанием яиц, иголками, которые темнеют, они очень условны. И серьёзный маг не стал бы работать с этими предметами. Это всё на уровне игры", — рассказала эзотерик.

Абравитова отметила, что не следует искать элементы магии в местах, где их на самом деле нет. Она объяснила, что люди, которые занимаются таким "колдовством", либо хотят просто поиграть в магию, либо верят, что они колдуны, но на самом деле таковыми не являются.

"Если свечи как-то неправильно себя ведут в церкви, это не значит, что на вас наколдовали. Свеча далеко не всегда даёт ответ на ваш вопрос. Например, в чистый воск попали какие-то примеси, и теперь свеча может давать чёрный дым или искрить. Просто выбросьте и возьмите другую", — пояснила таролог.