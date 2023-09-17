Таролог рассказала, можно ли с помощью магии выиграть в лотерею
Эзотерик Абравитова: С помощью магии не получится выиграть в лотерею
К эзотерикам всё чаще обращаются граждане, мечтающие выиграть в лотерею или на ставках. Почему таким методом не получится добиться желаемого результата, рассказала эзотерик Марианна Абравитова в беседе c интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Она сообщила, что настоящих тарологов крайне мало и их можно пересчитать по пальцам в каждой стране. В то же время собеседница издания отметила, что для настоящего специалиста очень опасно связываться с подобными предсказаниями.
"Если какой-нибудь ясновидящий начнёт туда, в ставки и прочее, залезать, его начнут оттуда, из этого канала, просто вышвыривать. И мастер либо окажется за пределами восприятия информации, либо превратится в мошенника", — заявила Марианна Абравитова.
По её словам, настоящий таролог не станет предсказывать ни выигрышные комбинации, ни курс валют. Если вы всё-таки нашли "эксперта", который взялся за это дело, значит, вы нарвались на мошенника.
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