Таролог рассказала, можно ли с помощью магии выиграть в лотерею

К эзотерикам всё чаще обращаются граждане, мечтающие выиграть в лотерею или на ставках. Почему таким методом не получится добиться желаемого результата, рассказала эзотерик Марианна Абравитова в беседе c интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она сообщила, что настоящих тарологов крайне мало и их можно пересчитать по пальцам в каждой стране. В то же время собеседница издания отметила, что для настоящего специалиста очень опасно связываться с подобными предсказаниями.

"Если какой-нибудь ясновидящий начнёт туда, в ставки и прочее, залезать, его начнут оттуда, из этого канала, просто вышвыривать. И мастер либо окажется за пределами восприятия информации, либо превратится в мошенника", — заявила Марианна Абравитова.