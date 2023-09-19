6 сексуальных фантазий, о которых все мечтают, и зря, ведь в реальности они — полное разочарование

Вы точно хотя бы пару раз в жизни, но мечтали воплотить в жизнь сексуальные фантазии из подборки ниже. Если всё никак "руки не дошли" — не расстраивайтесь, шкурка определённо не стоит выделки. Рассказываем, почему именно.

1. Царапины на спине

6 сексуальных фантазий, которые могут оказаться разочарованием в реальности. Фото © Shutterstock

Многие мечтают заиметь или поставить царапины страсти на спине во время секса. Они представляют себе, что это что-то животное, на уровне базовых инстинктов. Конечно, одна только идея об этой практике заставляет кровь бурлить от возбуждения. Реальность же сильно отличается от того, как мы себе это представляем. Царапины оказываются болезненными и часто вызывают неприятные последствия вроде шрамов или даже инфекции. Уверены, что секс, даже самый страстный, того стоит?

2. БДСМ

Это сексуальная практика, которая включает в себя бондаж, доминирование, подчинение и садомазохизм. Многие люди мечтают попробовать БДСМ, чтобы придать своей сексуальной жизни остроты и ощущение новизны. Однако реальность может быть далёкой от того, что люди ожидают. Прежде чем войти "в тему" и делать всё по уму, нужно изучить тонну информации. Иначе все участники процесса рискуют получить травмы как физические, так и эмоциональные. Вот тебе и секс.

3. Инсценировка нападения

Реальность vs фантазия: что нужно знать о сексуальных желаниях. Фото © Shutterstock

Фантазия, при которой один партнёр выступает в роли нападающего, а другой в роли жертвы, — одна из самых распространённых. Многих людей привлекает идея контролируемой агрессии и игры с властью. Однако такие сюжеты могут быть очень опасными и вызывать непредсказуемые эмоциональные и физические последствия. Независимо от того, насколько вы доверяете партнёру, важно обсудить все границы и установить ясные сигналы остановки. Иначе результат вам не понравится.

4. Участие в оргии

Фантазия об участии в акте со множеством партнёров вызывает волнение и любопытство. Однако, когда мечта становится явью, она может оказаться полным разочарованием. Непредсказуемость, недостаток контроля и возможные проблемы с безопасностью и здоровьем… Есть огромный шанс, что этот список минусов омрачит ваш опыт.

5. Секс в публичном месте

Опасные сексуальные фантазии: почему стоит быть осторожным. Фото © Shutterstock

Идея интима в публичном месте также находится в топе самых распространённых сексуальных фантазий. Однако мечтать — это одно, а вот воплощать в жизнь — совсем другое. Попытки могут привести к серьёзным неприятностям. Законодательство в большинстве стран такие утехи запрещает, так что будьте готовы к аресту и наказанию. Кроме того, неизвестно, как именно на вас подействует обстановка экстрима. Кого-то она действительно заводит, а у других либидо падает в ту же секунду. Нарушение правил и непредвиденные последствия могут подорвать интимность и комфорт для вас и вашего партнёра.

6. Секс с незнакомым человеком

Интим с незнакомым человеком, казалось бы, детский сад по сравнению с другими фантазиями: возможность для экспериментов и новых сексуальных впечатлений. Однако реальность может отличаться от волнующей идеи, которую вы придумали в голове. Риски, связанные с безопасностью и здоровьем, выше при вступлении в интимные отношения с незнакомцами.