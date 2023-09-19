Ждут сплошные разочарования или безграничное счастье: о чём может рассказать номер вашего дома

Многие эзотерики верят, что человек не просто так рождается под числом, определяющим его судьбу. То же можно сказать потом и про все окружающие цифры: номер телефона или автомобиля. С помощью нумерологии можно определить свои счастливые даты на неделе или узнать кармический долг. Поэтому и номер вашего дома также играет важную роль в судьбе. Узнайте же его скрытое послание.

Только не забывайте, что нужно складывать все числа между собой, если их два и больше. Например, если вы живёте в здании под номером 144, то у вас получится 1+4+4=9.

Что означает номер дома 1

Что о судьбе человека может рассказать дом с номером 1? Фото © Shutterstock

Единица в нумерологии отвечает за лидерские качества. Номер дома, полученный путём сложения или просто, подходит людям, кто стремится устроить свою жизнь наилучшим образом. Цифра один активирует в жильцах независимость и самостоятельность, а также развивает внутреннюю свободу.

Что означает номер дома 2

Если получилось так, что номер вашего дома — двойка, готовьтесь к вечному общению. Эта цифра не переносит одиночества, поэтому всячески станет помогать жильцам обрастать полезными связями. А если вы одиноки и недавно переехали в дом с числом два, значит, встретите скоро своего человека.

Что означает номер дома 3

Дом с тройкой в номере побуждает творческие способности. Поэтому хорошо подходит художникам, писателям, музыкантам и всем другим личностям, умеющим самовыражаться. Что означает номер дома три? То, что в стенах вашего жилища всегда будет царить радость и смех.

Что означает номер дома 4

Как номер дома отражается на судьбе человека: что означает номер 4? Фото © Shutterstock

Одно из лучших качеств, которое жильцам может передать четвёрка, — уверенность в завтрашнем дне, себе и близких. Энергетика дома с этой цифрой, если верить нумерологии, поможет найти и удержаться на любимой и хорошо оплачиваемой работе. То есть обеспечить себе безбедную старость.

Что означает номер дома 5

Если хотите окунуться в экстрим, бросить себе вызов или просто начать жить активно, то для переезда присматривайте дом с пятёркой. Она поощряет свободу и удовольствия, не поддерживает серьёзность и консервативность. Здесь всегда будет с кем устроить жаркую дискуссию за ужином или пригласить компанию друзей петь вечерами под гитару.

Что означает номер дома 6

Если ищете тишины, уединения и стабильности, то выбирайте для жизни дом с номером шесть. Это число обеспечит покой и убережёт от лишних переживаний. В таких местах редко происходит что-то из ряда вон выходящее. Спокойствие и умеренность — вот главные особенности дома с цифрой шесть.

Что означает номер дома 7

Что в нумерологии означает цифра 7: какое значение несёт дом с семёркой в номере. Фото © Shutterstock

Если в номере дома получилась семёрка, что это значит? Это сложное число, означающее в нумерологических практиках духовность. Люди, живущие в этом месте, не смогут сколотить огромного состояния или заработать всех денег мира. Дом с цифрой семь научит довольствоваться малым, потому что главное богатство не материальные накопления, а духовность.

Что означает номер дома 8

Отличное место для предпринимателей, бизнесменов или тех, кто любит копить и приумножать личный доход. У людей, живущих в доме под номером восемь, никогда не будет проблем с деньгами. Кажется, сама Вселенная помогает им не только укреплять свои финансовые потоки, но и не опускаться до порога нищеты.

Что означает номер дома 9