В ногах правда есть, или как определить, что за человек перед вами, по его ботинкам

Оказывается, обувь может рассказать многое о внутренних качествах человека, его нраве и даже о том, как тот относится к жизни. Давайте рассмотрим популярные варианты и раскроем тайны, которые хранят в себе пара кроссовок или новенькие ботильоны.

Что говорит о женщине её выбор обуви

С одной стороны, дамы часто надевают ту обувь, которая сочетается с нарядом. С другой, даже так женщины всегда подбирают то, что напрямую отражает их нрав и особенности характера. Но как это определить?

1. Спортивная обувь и соотношение с характером

Секреты и лайфхаки, как по обуви понять характер человека. Фото © Shutterstock

Любительницы спортивной обуви открыты и независимы. Такие девушки не боятся брать на себя сложные задачи и являются отличными работниками. Генераторы идей, они всегда готовы искать новые пути и нестандартные решения. Активный образ жизни и любовь к путешествиям и приключениям делают их неотразимыми собеседниками.

2. Что о женщине говорит подражание мужскому стилю

Что общего между обувью и нашими внутренними качествами? Фото © Shutterstock

Если женщина предпочитает обувь в мужском стиле, это свидетельствует о её уверенности в себе и честолюбии. Такие персоны — сильные личности, не боятся брать на себя ответственность. Педантичность и трудолюбие позволяют им справляться с любыми задачами самостоятельно, не полагаясь на мужчин вокруг.

3. Девушки с каким характером выбирают высокую платформу

Что можно узнать о характере женщины по её обуви. Фото © Shutterstock

Если вы видите женщину в обуви на высокой платформе, то, скорее всего, перед вами романтичная натура. Иногда её обладательницы могут быть немного властными, но в большинстве случаев с ними легко найти компромисс. Девушки любят быть в центре внимания и привлекать восхищённые взгляды окружающих.

4. Туфли на шпильке — что говорят о характере женщины

Какие черты личности оказываются у женщины, любящей носить туфли на шпильке? Фото © Shutterstock

Туфли на каблуке выбирают девушки с особым отношением к жизни. Они стремятся к совершенству и хотят быть лучше других. Часто такие женщины обладают капризным характером и пытаются заполучить себе исключительно самое лучшее. И речь не только о туфлях: мужчина, друзья, работа — всё должно быть на высоте.

Мужчина, и что о его характере расскажет любимая обувь

Парни менее привередливы, поэтому, выбрав любимую модель обуви, часто ходят только в ней. Хотя есть и модники, которые подбирают себе боты под образ. Но и тут есть основные моменты, рассказывающие, почему мужчина надел именно эту пару.

1. Мокасины что расскажут о характере мужчины?

Как обувь может отражать наш характер и отношение к жизни? Фото © Freepik / rawpixel-com

Мокасины часто выбирают общительные и жизнерадостные мужчины, которые умеют получать истинное удовольствие от разнообразия жизни и всего, что она предлагает. Эти личности обладают необыкновенной харизмой и естественной способностью заводить новые интересные знакомства, расширяя свой круг общения и впитывая в себя новый опыт и знания. Дизайн выбранной модели служит свидетельством надёжности такого мужчины, его стабильности и великодушия, что делает парня ещё более привлекательным и притягательным для окружающих.

2. Какие парни выбирают кроссовки

Как выбор обуви связан с нашей личностью? Фото © Freepik / fxquadro

Если вы видите мужчину в кроссовках, будьте уверены — скорее всего, он будет креативным, а иногда и непредсказуемым. Кроме того, такой молодой человек может быть легкомысленным и иногда инфантильным. В то же время это и его плюс: мужчина легко приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам и всегда готов к новым вызовам. В нашем непостоянном мире это крайне выгодное качество.

3. Мужчины с каким характером носят высокие ботинки

Что можно узнать о характере мужчины, взглянув на его обувь? Фото © Shutterstock

Высокие ботинки (вроде сапог или полуботинок) часто выбирают люди, которые ценят свободу и самовыражение. Такие мужчины обычно непостоянны в романтических отношениях и предпочитают сохранять свою независимость. Также считается, что такую обувь чаще выбирают пессимисты, склонные видеть мир через призму сомнений и негатива.

4. Модельная обувь — люди с каким характером выбирают

Как обувь может раскрыть тайны о нашей личности? Фото © Freepik / wirestock

Модельную обувь выбирают элегантные мужчины с изысканным вкусом. Они обладают харизмой и личным стилем. Хотя такие личности могут быть несколько эгоцентричными, мужчины относятся к женщинам с вниманием и заботой. Аккуратность и пунктуальность являются их характерными чертами.