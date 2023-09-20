Эти 10 цитат Фаины Раневской помогут выбрать идеального партнёра для отношений

Фаина Раневская была великой актрисой, чьё появление в кадре или на сцене приковывало зрительское внимание. Об искромётности высказываний этой необыкновенной женщины уже слагают легенды. И это ничуть не удивительно, потому что в остроумных афоризмах Раневской не было равных. Мы собрали для вас её ироничные высказывания об отношениях между мужчиной и женщиной, которые помогут понять, какой партнёр по жизни вам нужен.

1. "У них идеально совпадают вкусы: он любит её, а она любит себя"

Идеальный партнёр — тот, который вас любит, а вы в свою очередь не забываете любить себя тоже. Фото © Shutterstock

Это высказывание Фаины Раневской посвящено тому, что для женщины важно любить себя в отношениях точно так же, как и без них. Дама, жертвующая своей красотой ради семьи, как правило, остаётся никому не нужна. Важно найти мужчину, который будет подпитываться любовью сам и повышать самолюбие дамы. А если партнёр иногда заботится о том, чтобы у вас были средства на салоны красоты, скорее бегите с ним в загс.

2. "Понять, удачный ли брак, можно по тому, вступили вы в него или вляпались"

По мнению Раневской, люди, которые осознанно решили связать себя узами брака, непременно находятся в удачных отношениях, ведь сделали этот выбор исходя из чувств. А браки по расчёту, политические или союзы по воле семьи практически всегда нельзя считать идеальными.

3. "Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет"

Этой меткой цитатой великая Раневская раскрыла суть настоящего кавалера: её слова вспоминают до сих пор. За многолетнюю карьеру Раневская повидала многое — она была хорошо знакома с мужской психологией и тонко чувствовала людей. Её высказывания не всегда лестные, но всегда правдивые. Здесь речь идёт о том, что настоящий мужчина не должен напоминать даме о возрасте, тем более если они ещё находятся не в близких, супружеских, отношениях.

4. "Если мужчина нравится, покажите ему всё, на что вы способны! Выдержит — значит, это ваш мужчина!"

10 лучших цитат Фаины Раневской про отношения. Вот как правильно выбирать себе партнёра. Фото © Shutterstock

Здесь Фаина Раневская затрагивает очень важную тему. Выбирать необходимо того мужчину, с которым вам комфортно быть собой, вести себя глупо и иногда даже так, как вы постеснялись бы вести себя без него. Открытость и честность — важные качества, на которых должен строиться счастливый союз.

5. "Союз умного мужчины и умной женщины порождает лёгкий флирт"

"Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает лёгкий флирт". Эта цитата — простая формула отношений! Выбирайте любую, итог предсказан Раневской.

6. "Как много любви, а в аптеку сходить некому"

Хлёсткие высказывания Фаины Раневской, показывающие самую суть отношений. Фото © Freepik / karlyukav

После спектакля Раневская часто смотрела на цветы, корзину с письмами, открытками и записками, полными восхищения, — подношения поклонников её игры — и печально замечала: "Как много любви, а в аптеку сходить некому".

Речь идёт о желании зрелой и спокойной любви, в которой уже не нужны цветы каждую неделю, постоянные восхищения и эмоциональные качели из конфетно-букетного периода. В жизни каждой женщины настаёт время, когда она хочет простого женского счастья — стабильной привязанности, близости, чтобы было на кого закинуть ножку и кто сходил бы в аптеку, когда это потребуется.

7. "У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он — женщин"

Не всякий человек с кадыком — мужчина, не всякая дама, способная рожать, — женщина. Дело скорее в энергии и личностных качествах. Так бывает, что та, которой приходится нести всю ношу жизни на себе, рано или поздно грубеет, меняя характер на мужской. А парень-инфантил даже сам не подозревает, что его и мужчиной-то сложно назвать. Так вот настоящей женщине нужно выбирать настоящего мужчину в том числе на ментальном уровне, а не только опираясь на половые признаки.

8. "Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать"