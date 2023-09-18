Вот с кем никогда не будет встречаться нормальная девушка, и парням пора это узнать
Человек не может быть идеальным — это очевидно. Однако некоторые черты и особенности характера могут оттолкнуть большинство прекрасных девушек, с которыми мужчина хотел бы построить отношения. Что в парнях девушкам не нравится больше всего?
Хотите знать, у кого нет шансов попасть в девичье сердце? Есть типы парней, которые никогда не будут интересны уважающей себя мадам. Если вы хотите создать крепкие и здоровые отношения, то нужно знать, какие именно черты характера отталкивают и нервируют женщин. Разобрали всё в материале ниже.
1. Парни, которые грубят по поводу и без
Типы мужчин, которые отталкивают порядочных женщин. Фото © Shutterstock
Если мужчина не может быть как минимум спокойным по отношению к людям, которые не могут ответить ему взаимностью, это сразу минус. А ещё такое поведение означает, что парень не уважает чужое мнение и право на отказ, а также не умеет контролировать свои эмоции. А кто захочет в здравом уме строить отношения с личностью, которая не может проявлять такие качества, как доброта, уважение и терпение?
2. Парни, которые не соблюдают правила гигиены
Среднестатистическая девушка заботится о личной гигиене и ожидает того же от партнёра. Если парень не уделяет должного внимания заботе о себе, это может стать большой проблемой. Кроме того, когда мужчина не умеет или не считает нужным следить за гигиеной и выглядеть опрятно, такое поведение будет не только отталкивать, но и сигнализировать о возможных психологических проблемах человека. Жизнь с вонючкой точно повлияет на комфорт и развитие отношений.
3. "Альфа-самцы"
6 типов парней, с которыми ни одна девушка не захочет вступать в отношения. Фото © Shutterstock
Парни, считающие себя альфа-самцами, обычно проявляют агрессию и стремятся контролировать окружающих. Уважающая себя девушка не захочет быть с тем, кто не ценит её индивидуальность и не способен понимать и уважать её мнение. Плюс ко всему такие мужчины часто пренебрегают правилами, что может привести к конфликтам, проблемам и даже рукоприкладству.
4. Парни, которым нужен только секс
Если мужчина не интересуется отношениями и хочет только секса, очевидно, он не готов к более глубоким и значимым отношениям. Зачем женщина будет тратить своё драгоценное время на кого-то, кто не станет ценить её как личность? Конечно, есть моменты, когда и сама девушка думает только о том, как бы "закрыть потребности". Но тогда никакой речи об отношениях и быть не может.
5. Парни, которые даже не пытаются контролировать эмоции
Какие черты мужского характера заставляют женщин бежать прочь? Фото © Shutterstock
Если парень не может или не хочет контролировать свои эмоции, это может привести к конфликтам и проблемам в отношениях. Нормальная девушка захочет быть с человеком, который способен взаимодействовать с ней взрослым образом и решать проблемы, не прибегая к эмоциональным взрывам.
6. Безынициативные парни
Если мужчина в общении и отношениях не проявляет никакой инициативы, это гарантированно станет причиной многих проблем. Обычно девушки ожидают, что их возлюбленный будет хотя бы периодически делать первый шаг в таких важных вещах, как планирование встреч и предложение новых идей для развития взаимоотношений. Но когда мужчина даже первым разговор начать не хочет, не то чтобы позвать на свидание, то никакая уважающая себя женщина не захочет тратить время на попытки создать с ним отношения.
Отношения / Психология
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