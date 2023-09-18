Вот с кем никогда не будет встречаться нормальная девушка, и парням пора это узнать

Хотите знать, у кого нет шансов попасть в девичье сердце? Есть типы парней, которые никогда не будут интересны уважающей себя мадам. Если вы хотите создать крепкие и здоровые отношения, то нужно знать, какие именно черты характера отталкивают и нервируют женщин. Разобрали всё в материале ниже.

1. Парни, которые грубят по поводу и без

Типы мужчин, которые отталкивают порядочных женщин. Фото © Shutterstock

Если мужчина не может быть как минимум спокойным по отношению к людям, которые не могут ответить ему взаимностью, это сразу минус. А ещё такое поведение означает, что парень не уважает чужое мнение и право на отказ, а также не умеет контролировать свои эмоции. А кто захочет в здравом уме строить отношения с личностью, которая не может проявлять такие качества, как доброта, уважение и терпение?

2. Парни, которые не соблюдают правила гигиены

Среднестатистическая девушка заботится о личной гигиене и ожидает того же от партнёра. Если парень не уделяет должного внимания заботе о себе, это может стать большой проблемой. Кроме того, когда мужчина не умеет или не считает нужным следить за гигиеной и выглядеть опрятно, такое поведение будет не только отталкивать, но и сигнализировать о возможных психологических проблемах человека. Жизнь с вонючкой точно повлияет на комфорт и развитие отношений.

3. "Альфа-самцы"

6 типов парней, с которыми ни одна девушка не захочет вступать в отношения. Фото © Shutterstock

Парни, считающие себя альфа-самцами, обычно проявляют агрессию и стремятся контролировать окружающих. Уважающая себя девушка не захочет быть с тем, кто не ценит её индивидуальность и не способен понимать и уважать её мнение. Плюс ко всему такие мужчины часто пренебрегают правилами, что может привести к конфликтам, проблемам и даже рукоприкладству.

4. Парни, которым нужен только секс

Если мужчина не интересуется отношениями и хочет только секса, очевидно, он не готов к более глубоким и значимым отношениям. Зачем женщина будет тратить своё драгоценное время на кого-то, кто не станет ценить её как личность? Конечно, есть моменты, когда и сама девушка думает только о том, как бы "закрыть потребности". Но тогда никакой речи об отношениях и быть не может.

5. Парни, которые даже не пытаются контролировать эмоции

Какие черты мужского характера заставляют женщин бежать прочь? Фото © Shutterstock

Если парень не может или не хочет контролировать свои эмоции, это может привести к конфликтам и проблемам в отношениях. Нормальная девушка захочет быть с человеком, который способен взаимодействовать с ней взрослым образом и решать проблемы, не прибегая к эмоциональным взрывам.

6. Безынициативные парни