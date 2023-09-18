Психолог раскрыла, как девушки через увеличение губ прокачивают умение просить
Психолог Алексеева: Девушки увеличивают губы, чтобы улучшить умение просить
Увеличение губ говорит не просто о желании быть красивой. Девушки, которые идут на эту процедуру, в большинстве своём пытаются решить психологические проблемы, рассказала телесно-ориентированный психолог Екатерина Алексеева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
"Давайте представим, что мы едим горячую лапшу. Мы её сначала проверяем губами, насколько она горячая, и только потом её втягиваем. В принципе, так происходит и с любой другой едой", — рассказала Алексеева.
Есть девушки, которые вкалывают филлеры или гиалуроновую кислоту, делая губы очень большими. По словам психолога, причина кроется дальше желания чувствовать себя красивее.
"На самом деле это подсознательное желание, которое девушка, скорее всего, не осознаёт. Она хочет обрести умение просить. Вероятно, такая дама может сталкиваться с тем, что ей сложно что-то попросить. Увеличение губ даёт ей возможность эту функцию выполнять и где-то становиться более раскрепощённой, брать ситуацию в свои руки", — пояснила эксперт.
По словам психолога, это можно проработать терапией без пластических вмешательств. Тогда девушка станет увереннее в себе. После терапии девушки обретают возможность попросить, к примеру, у молодого человека, чтобы он что-то ей купил, заключила эксперт.
Ранее психолог рассказала, что массовые празднества в общей жилой зоне негативно влияют на жителей близлежащих домов. Варская пояснила, что психологическое и физическое состояние людей после всех этих массовых гуляний оставляет гнетущее впечатление.
Unsplash / Vlad Egorov