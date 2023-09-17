Россиянам раскрыли неожиданные эффекты применения ботокса

Инъекции ботокса могут помочь в лечении депрессии. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог "Клиники Профессора Юцковской" Алина Фарис Еззет. По её словам, такой вывод ещё в 2022 году сделали учёные США и Германии.

"Инъекции ботулинического токсина в межбровную область могут быть использованы в терапии депрессии. Этот метод лечения имеет ряд преимуществ, в том числе небольшое количество побочных эффектов", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Косметолог указала, что инъекции ботулотоксина могут быть эффективны также и в борьбе с фотостарением. По её словам, облучённые клетки после этой процедуры замедляют старение. Кроме того, ботулотоксин может быть полезен для борьбы с жиром и для подавления мерцательной тахиаритмии у пациентов после кардиохирургических операций.