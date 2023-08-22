Россиян предупредили о риске ослепнуть из-за популярной косметической процедуры

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Пластический хирург Гончарова: Инъекции ботокса в нос чреваты слепотой
Введение ботокса в нос может привести к слепоте. Трагедией процедура грозит обернуться из-за нарушения техники выполнения инъекции и использования неправильного количества филлера. Об этом рассказала пластический хирург Ильяна Гончарова.
"Если попасть в крупный сосуд, а эти сосуды идут по бокам от носа к глазнице, то можно вызвать тромбоз этого сосуда, а это может привести к слепоте. Поэтому есть боковые зоны носа, куда филлер вводить нельзя", — сказала специалист в разговоре с NEWS.ru
По словам Гончаровой, при введении ботокса в другие зоны нужно проводить аспирационный тест для проверки, не попала ли игла в сосуд. В противном случае филлер приведёт к ишемии и некрозу тканей. Кроме того, при инъекции в нос могут проявиться менее опасные последствия. Например, слишком большое количество филлера приводит к тому, что нос становится крупным, отёчным.
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