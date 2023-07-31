Не ботоксом единым: Пластический хирург рассказала, как бороться с сеточкой морщин у глаз

Область вокруг глаз одной из первых чувствует на себе возрастные изменения. С первыми мимическими морщинками здесь можно столкнуться после 25 лет, поэтому вопрос омоложения данной зоны стоит действительно остро. Такое раннее старение связано в первую очередь с тем, что в этой области очень тонкая кожа, лишённая подкожной клетчатки. Второй момент — это высокая мимическая активность, на которую оказывает влияние в том числе солнце. О том, как бороться с морщинами у глаз, Лайфу рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Пластический хирург Мадина Байрамукова. Фото предоставлено Лайфу

"Уход за периорбитальной зоной должен быть правильным и регулярным. Мы начинаем его с грамотного очищения этой зоны, которая нуждается в особой деликатности, то есть должны применяться средства, прошедшие офтальмологический контроль. Это мицеллярная вода, специальные лосьоны для области вокруг глаз, молочко. Ни в коем случае для зоны вокруг глаз нельзя применять обычные гели для умывания или мыло, так как эти средства пересушивают кожу", — рассказала эксперт.

На первом месте, по её словам, должна стоять УФ-защита — солнечные очки, крема и SPF-средства для ежедневного использования, а также профилактика мимики, которая включает в себя коррекцию морщинок с помощью ботулинотерапии.

В домашнем уходе Байрамукова советует использовать специально предназначенные кремы, в обязательном порядке прошедшие офтальмологический контроль. Тем, у кого есть отёки и тёмные круги под глазами, стоит выбирать средства с компонентами, которые улучшают кровообращение: витамин С и кофеин. А с целью омоложения и борьбы с морщинами применяются ретинол, гиалуроновая кислота, пептиды, аминокислоты.

Для дополнительного ухода можно выбрать маски и патчи. Гидрогелевые улучшают кровообращение, лимфодренаж и помогают избавиться от отёков. Тканевые являются уходовым средством, так как увлажняют и питают периорбитальную зону и направлены на борьбу с возрастными изменениями. В последнее время популярность набирают патчи с наноиглами. Это новое слово в уходе за областью вокруг глаз. Они отлично справляются и с отёчностью, и с морщинами.

Среди профессиональных процедур по уходу за зоной вокруг глаз Байрамукова выделила ботулинотерапию, которая направлена на блокировку мимической активности. Также поможет радиоволновой лифтинг. Заполнение глубоких морщин проводится при помощи дермальных филеров или стимуляторов коллагена.

"И самым действенным в плане омоложения данной зоны остаётся по-прежнему пластическая хирургия, которая предлагает несколько способов: классическая блефаропластика, височный лифтинг, определённых результатов омоложения можно добиться при помощи эндоскопического лифтинга лба", — добавила хирург.