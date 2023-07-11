Хирург рассказала, сколько стоили пластические операции 73-летней Надежды Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина продолжает удивлять поклонников своей внешностью. Ей 73 года, а выглядит она куда моложе. Недавно на её лице заметили очередные изменения. Вероятно, артистка "помолодела" благодаря круговой подтяжке. Как отметила пластический хирург Мария Ситникова, стоимость подобной услуги начинается от 400 тысяч рублей.

"Круговая подтяжка лица — это перемещение тканей. Во время операции производится ушивание мышечного слоя лица, перераспределение и удаление растянутой кожи. Один из явных возрастных признаков — дряблая кожа на нижней трети лица. Подтяжка лица избавляет от этих изменений", — отметила врач в беседе с порталом "Страсти".

По её словам, также певица могла перенести верхнюю и нижнюю блефаропластику, то есть операцию по коррекции век. Примерная стоимость такой манипуляции составляет 150 тысяч рублей. По словам специалиста, врачи иссекли избытки кожи верхних и нижних век и удалили жировые грыжи, которые формировали мешки под глазами.

Однако на этом преображение могло не закончиться. Хирург допустила, что певица решилась и на платизмопластику, стоимость которой начинается от 200 тысяч рублей. В результате у Бабкиной подтянутая шея и чёткий овал лица. Не обходится артистка и без косметологических процедур, считает врач.

"Мезотерапия, биоревитализация, инъекции филлеров и ботокса — все эти процедуры выполняют курсами, стоимость курса начинается от 50 тысяч рублей", — уточнила Ситникова.

При этом она считает, что результат последней подтяжки получился не таким удачным. Эксперт полагает, что хирург Бабкиной в погоне за идеальным овалом лица перетянул ткани, из-за чего оно потеряло мимику. Ситникова обратила внимание на то, что артистке непросто даётся улыбка. Она добавила, что со временем ткани лица знаменитости растянутся и оно станет более органичным. Хирург порекомендовала певице продолжать уход за кожей и не злоупотреблять филлерами.