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8 июля, 13:58

Врач объяснила, почему попытка скопировать нос звезды может закончиться катастрофой

Пластический xирург Гончарова: Копировать нос знаменитости — плохая идея

Желание скопировать нос знаменитости — плохая идея. Это возможно в теории при совпадении структуры кожи носа и пропорций, однако на практике такое маловероятно, рассказала Лайфу пластический хирург Иляна Гончарова.

"Несмотря на схожесть, у всех людей разные пропорции лица, разные черты, следовательно, даже точная копия носа знаменитости на вашем лице будет смотреться по-другому — и не факт, что красиво. Именно в гармоничных пропорциях кроется красота лица. Если нос хорошей формы, но непропорционально маленький или короткий, то это будет некрасиво. Поэтому будущую форму носа нужно подбирать под форму лица", объяснила врач.

Вторая причина нецелесообразности попыток скопировать чужой нос заключается в том, что не из каждого "исходника" можно получить желаемую форму, уточнила хирург. Так, например, если у человека толстый тип кожи и крупный кончик, то сделать тоненький гранёный носик не получится. Кожа попросту не даст получить желаемую форму. Поэтому при планировании будущих очертаний необходимо учитывать изначальные анатомические данные.

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В-третьих, скопировать нос точь-в-точь как у другого человека — невероятно сложная задача для хирурга в принципе, подчеркнула эксперт. Ведь в течение года после операции он приобретает немного другую форму, чем на операционном столе, — усаживаются ткани, сокращается кожа, слегка опускается кончик носа. Поэтому спрогнозировать окончательный результат на 100% довольно сложно.

"Подводя итог и отвечая на вопрос, реально ли это, при определённых условиях, изначальных анатомических данных пациента и высоком мастерстве хирурга — да. Но вот стоит ли стремиться к этому? Скорее нет. Чтобы получить красивый гармоничный результат, правильнее будет подобрать ту форму, которая подходит именно вам, опираясь на золотое сечение и пропорции вашего лица", заключила Гончарова.

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Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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