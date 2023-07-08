Врач объяснила, почему попытка скопировать нос звезды может закончиться катастрофой

Желание скопировать нос знаменитости — плохая идея. Это возможно в теории при совпадении структуры кожи носа и пропорций, однако на практике такое маловероятно, рассказала Лайфу пластический хирург Иляна Гончарова.

"Несмотря на схожесть, у всех людей разные пропорции лица, разные черты, следовательно, даже точная копия носа знаменитости на вашем лице будет смотреться по-другому — и не факт, что красиво. Именно в гармоничных пропорциях кроется красота лица. Если нос хорошей формы, но непропорционально маленький или короткий, то это будет некрасиво. Поэтому будущую форму носа нужно подбирать под форму лица", — объяснила врач.

Вторая причина нецелесообразности попыток скопировать чужой нос заключается в том, что не из каждого "исходника" можно получить желаемую форму, уточнила хирург. Так, например, если у человека толстый тип кожи и крупный кончик, то сделать тоненький гранёный носик не получится. Кожа попросту не даст получить желаемую форму. Поэтому при планировании будущих очертаний необходимо учитывать изначальные анатомические данные.

В-третьих, скопировать нос точь-в-точь как у другого человека — невероятно сложная задача для хирурга в принципе, подчеркнула эксперт. Ведь в течение года после операции он приобретает немного другую форму, чем на операционном столе, — усаживаются ткани, сокращается кожа, слегка опускается кончик носа. Поэтому спрогнозировать окончательный результат на 100% довольно сложно.

"Подводя итог и отвечая на вопрос, реально ли это, при определённых условиях, изначальных анатомических данных пациента и высоком мастерстве хирурга — да. Но вот стоит ли стремиться к этому? Скорее нет. Чтобы получить красивый гармоничный результат, правильнее будет подобрать ту форму, которая подходит именно вам, опираясь на золотое сечение и пропорции вашего лица", — заключила Гончарова.