Нужны ли удаление рёбер, обручи и корсеты: Пластический хирург развеял топ-5 мифов о тонкой талии

В погоне за фигурой "песочные часы" девушки готовы перепробовать самые разные способы уменьшения талии. В этом им готовы помочь производители самых разных продуктов для красоты, начиная от специальных тренажёров и заканчивая кремами. Можно ли с помощью чудо-средств достичь идеала или это мифы, Лайфу рассказал пластический хирург клиники "Форма" Алан Габеев.

Миф 1: Обруч – самый простой способ сформировать тонкую талию

Многие девушки до сих пор верят в эффективность обруча, но на самом деле, никакого влияния на формирование талии он не оказывает, уверяет врач. По словам Габеева, этот спортивный снаряд не в состоянии убрать лишний жир или сделать талию уже любым. При правильном выполнении упражнения можно добиться только повышения тонуса мышц живота.

Пластический хирург клиники "Форма" Алан Габеев. Фото предоставлено Лайфу

Миф 2: А ещё помогут упражнения для пресса

Физические упражнения и здоровый образ жизни поможет вам сбросить лишний вес, но ни одно упражнение не способно убрать жир в одной конкретной области тела, предупреждает хирург. "Похудение всегда происходит равномерно во всём теле. Упражнения для пресса помогут накачать мышцы пресса, но жир с талии будет уходить постепенно по мере того, как вы будете худеть. Никакие тренажёры для талии, крема, мази или обёртывания не ускорят этот процесс", — добавил собеседник Лайфа.

Миф 3: Убрать лишние сантиметры можно с помощью липосакции

Липосакция, действительно, может помочь удалить так называемые "жировые ловушки", от которых сложно, а часто и невозможно избавиться при помощи физических упражнений и правильного питания. Эта операция также поможет сформировать красивую линию талии и бёдер, но она никак не может сделать талию уже её физиологического размера, подчеркнул хирург. "Дело в том, что объём талии определяется не только толщиной жировой прослойки. Он зависит от ширины грудной клетки, а на этот параметр липосакция или физические упражнения повлиять не в состоянии", — добавил Габеев.

Миф 4: Корсет уменьшит объём вашей талии

Реальность такова, что корсет может уменьшить талию, а точнее, может поменять положение рёбер и сформировать тонкую талию, если носить его со школьного возраста, пока идёт процесс формирования костей. После 23-25 лет это средство никак не поможет, добавил врач. При этом он предупредил, что длительное ношение корсета может спровоцировать неприятные последствия для здоровья.

Миф 5: Уменьшение талии без удаления рёбер невозможно

"Раньше, действительно, так и было. Единственным способом радикально уменьшить объём талии была операция по удалению нижних пар рёбер. Сегодня этот метод считается слишком опасным и травматичным, так как удаление рёбер "оголяет" внутренние органы", — рассказал Габеев. Сегодня же операцию для тонкой талии выполняют по методу доктора Кудзаева: через два небольших разреза на спине нижние рёбра надпиливаются и затем сращиваются в новом положении. Этот метод позволяет уменьшить объём на 8-10 сантиметров, при этом сохраняя защитную функцию рёбер, отметил пластический хирург.