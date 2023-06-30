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30 июня, 12:56

Нужны ли удаление рёбер, обручи и корсеты: Пластический хирург развеял топ-5 мифов о тонкой талии

Хирург Габеев: Гимнастический обруч не поможет сформировать тонкую талию

В погоне за фигурой "песочные часы" девушки готовы перепробовать самые разные способы уменьшения талии. В этом им готовы помочь производители самых разных продуктов для красоты, начиная от специальных тренажёров и заканчивая кремами. Можно ли с помощью чудо-средств достичь идеала или это мифы, Лайфу рассказал пластический хирург клиники "Форма" Алан Габеев.

Миф 1: Обруч – самый простой способ сформировать тонкую талию

Многие девушки до сих пор верят в эффективность обруча, но на самом деле, никакого влияния на формирование талии он не оказывает, уверяет врач. По словам Габеева, этот спортивный снаряд не в состоянии убрать лишний жир или сделать талию уже любым. При правильном выполнении упражнения можно добиться только повышения тонуса мышц живота.

Пластический хирург клиники "Форма" Алан Габеев. Фото предоставлено Лайфу

Пластический хирург клиники "Форма" Алан Габеев. Фото предоставлено Лайфу

Миф 2: А ещё помогут упражнения для пресса

Физические упражнения и здоровый образ жизни поможет вам сбросить лишний вес, но ни одно упражнение не способно убрать жир в одной конкретной области тела, предупреждает хирург.

"Похудение всегда происходит равномерно во всём теле. Упражнения для пресса помогут накачать мышцы пресса, но жир с талии будет уходить постепенно по мере того, как вы будете худеть. Никакие тренажёры для талии, крема, мази или обёртывания не ускорят этот процесс", — добавил собеседник Лайфа.

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Миф 3: Убрать лишние сантиметры можно с помощью липосакции

Липосакция, действительно, может помочь удалить так называемые "жировые ловушки", от которых сложно, а часто и невозможно избавиться при помощи физических упражнений и правильного питания. Эта операция также поможет сформировать красивую линию талии и бёдер, но она никак не может сделать талию уже её физиологического размера, подчеркнул хирург.

"Дело в том, что объём талии определяется не только толщиной жировой прослойки. Он зависит от ширины грудной клетки, а на этот параметр липосакция или физические упражнения повлиять не в состоянии", — добавил Габеев.

Миф 4: Корсет уменьшит объём вашей талии

Реальность такова, что корсет может уменьшить талию, а точнее, может поменять положение рёбер и сформировать тонкую талию, если носить его со школьного возраста, пока идёт процесс формирования костей. После 23-25 лет это средство никак не поможет, добавил врач. При этом он предупредил, что длительное ношение корсета может спровоцировать неприятные последствия для здоровья.

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Миф 5: Уменьшение талии без удаления рёбер невозможно

"Раньше, действительно, так и было. Единственным способом радикально уменьшить объём талии была операция по удалению нижних пар рёбер. Сегодня этот метод считается слишком опасным и травматичным, так как удаление рёбер "оголяет" внутренние органы", — рассказал Габеев.

Сегодня же операцию для тонкой талии выполняют по методу доктора Кудзаева: через два небольших разреза на спине нижние рёбра надпиливаются и затем сращиваются в новом положении. Этот метод позволяет уменьшить объём на 8-10 сантиметров, при этом сохраняя защитную функцию рёбер, отметил пластический хирург.

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Так называемый "пивной живот" — не только некрасиво, но ещё и опасно. Внутренний абдоминальный жир образует вещества-посредники, которые провоцируют развитие хронических заболеваний. Поэтому за размером талии важно следить. Например, опасная отметка для женщин — 80 сантиметров, а для мужчин — 94.

Ольга Годуненко
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