Врач назвала размер талии, который должен стать тревожным звоночком

Так называемый пивной живот — не только некрасиво, но ещё и опасно. Внутренний абдоминальный жир образует вещества-посредники, которые провоцируют развитие хронических заболеваний. Поэтому за размером талии важно следить. По словам семейного врача Татьяны Захаровой, опасная отметка для женщин — 80 сантиметров, для мужчин — 94.

"Именно жировые отложения в брюшной полости провоцируют хроническое воспаление. Это в свою очередь оказывает негативное влияние на иммунную систему. Именно поэтому ожирение, например, также считается фактором риска тяжёлого течения CoViD-19", — рассказала она "Медикфоруму".

Медик добавила, что висцеральный жир гормонально активен и выделяет жирные кислоты в кровоток. В результате может повыситься артериальное давление, развиться сердечно-сосудистое заболевание, вплоть до инсультов и инфарктов. Об абдоминальном ожирении говорят следующие размеры талии: 88 сантиметров у женщин и 102 — у мужчин.