Врач рассказала, когда для небеременной женщины нормально иметь "животик"

Физиологические особенности женского организма делают нормальным накопление жира в области живота, рассказала Лайфу нутрициолог Вероника Гусакова. По её словам, это продиктовано гормональным балансом — накопление жира связано с менструальным циклом, беременностью и деторождением.

"Основными гормонами являются эстроген и прогестерон, эти гормоны и влияют на формирование жировых тканей. Известное явление у девушек-спортсменок, когда при критическом снижении процента жира в организме пропадает менструация", — объяснила она.

Также жировая прослойка защищает внутренние органы от механических повреждений и служит предохраняющим слоем между кожными покровами и мышечной тканью. Специалист отметила, что его нормой в организме является 17–30%, а отклонения приводят к нарушению выработки ряда важных веществ и метаболическим проблемам.

Точный процент жира в организме можно узнать с помощью биоимпедансометрии — измерения электрического сопротивления тканей тела, имеющих разную проводимость. Также существует калиперометрия, при которой толщина кожной складки измеряется калипером.

"Измерение окружности талии для женщин составляет 80 сантиметров. Показатели выше этой цифры говорят об отложениях висцерального жира, что негативно влияет на здоровье", — добавила нутрициолог.

Висцеральный жир, отметила Гусакова, является гормонально активным, то есть вырабатывает белки-цитокины, поддерживающие хроническое, вялотекущее воспаление, а также повышает риски сердечно-сосудистых катастроф.

Кроме того, добавила она, у человека снижается чувствительность к инсулину, что формирует инсулинорезистентность и грозит сахарным диабетом. По словам специалиста, резкое увеличение живота исключает эндокринные патологии.