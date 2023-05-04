Запивать еду или нет? Нутрициолог поставила точку в этом споре

Понимание биохимических процессов в желудке позволит расставить все точки над "і" в дискуссии о том, вредно ли запивать еду. Разные мнения на этот счёт можно услышать не только от интернет-пользователей, но и от специалистов. Если одни говорят, что жидкость помогает переварить пищу, то другие пугают обратным эффектом — мол, вода разбавляет желудочный сок и нарушает пищеварение.

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, многие представляют наш желудок как котёл или кастрюлю, в которой варится пища в бульоне из желудочного сока. На самом деле желудок — орган мобильный, его задача — измельчить продукты питания. Пища в желудке набухает, перетирается между собой, тут же подключаются желудочные ферменты и соляная кислота.

"Вода нужна для пищеварения. Если вы едите всухомятку, то желудок выделяет больше жидкости. Ежедневно мы потребляем вместе с пищей примерно два литра воды, при этом 100 миллилитров выводится с калом. Каждый день порядка девяти литров жидкости проходит через систему пищеварения от ротовой полости. И если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать её из кровотока, тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой", — объясняет собеседница Лайфа.

Жидкость, по словам эксперта, помогает смягчить пищу, разрешает ей набухнуть, улучшает её прохождение по пищеводу и снижает вероятность запоров. А вот информация о том, что вода разбавляет желудочный сок, — это миф, уверяет Гусакова.