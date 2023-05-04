Запивать еду или нет? Нутрициолог поставила точку в этом споре
Нутрициолог Гусакова предостерегла россиян от питания всухомятку
Запивать еду или нет? Нутрициолог поставила точку в этом споре. Фото © Unsplash
Понимание биохимических процессов в желудке позволит расставить все точки над "і" в дискуссии о том, вредно ли запивать еду. Разные мнения на этот счёт можно услышать не только от интернет-пользователей, но и от специалистов. Если одни говорят, что жидкость помогает переварить пищу, то другие пугают обратным эффектом — мол, вода разбавляет желудочный сок и нарушает пищеварение.
По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, многие представляют наш желудок как котёл или кастрюлю, в которой варится пища в бульоне из желудочного сока. На самом деле желудок — орган мобильный, его задача — измельчить продукты питания. Пища в желудке набухает, перетирается между собой, тут же подключаются желудочные ферменты и соляная кислота.
"Вода нужна для пищеварения. Если вы едите всухомятку, то желудок выделяет больше жидкости. Ежедневно мы потребляем вместе с пищей примерно два литра воды, при этом 100 миллилитров выводится с калом. Каждый день порядка девяти литров жидкости проходит через систему пищеварения от ротовой полости. И если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать её из кровотока, тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой", — объясняет собеседница Лайфа.
Жидкость, по словам эксперта, помогает смягчить пищу, разрешает ей набухнуть, улучшает её прохождение по пищеводу и снижает вероятность запоров. А вот информация о том, что вода разбавляет желудочный сок, — это миф, уверяет Гусакова.
"Чтобы существенно изменить pH при помощи воды, потребуется выпить около пяти литров! Лишь тогда это может повлиять на пищеварение. Не стоит забывать, что соляная кислота вырабатывается постоянно в необходимом количестве для осуществления процесса пищеварения. Как видите, причин отказываться от напитков во время еды нет", — заключила нутрициолог.
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