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20 июня, 02:02

Пластический хирург рассказала о плюсах и минусах фейсфитнеса

Пластический хирург Петраш: Фейсфитнес противопоказан при мелких морщинах

В последнее время особую популярность обретает фейсфитнес — комплекс упражнений для гимнастики лица. При этом он может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Подробнее об этом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Преимущество этого комплекса упражнений состоит в укреплении мышц лица, повышении тонуса и снижении количества морщин. Фейсфитнес способствует усилению кровообращения, что влечёт улучшение цвета и текстуры кожи. Эффект процедуры временный и зависит от регулярности её выполнения.

"При этом упражнения фейсфитнеса могут оказаться неприятными и даже болезненными, особенно если они выполняются неправильно или слишком интенсивно. В дополнение ко всему при неправильном выполнении и активизации мимики они могут увеличивать количество морщин", — рассказала Петраш в интервью "Вечерней Москве".

Фейсфитнес, по словам Петраш, имеет ряд противопоказаний. Вот основные из них:

  • чувствительная, склонная к раздражению и покраснению кожа;
  • ранки, порезы на коже, а также воспалительные узелки, акне;
  • наличие имплантов, филлеров, а также препаратов на основе ботулотоксина;
  • мелкоморщинистый тип старения.

Все перечисленные явления сводят на нет все результаты от походов к косметологу, а также снижают эффективность процедур. Петраш посоветовала проконсультироваться с врачом-косметологом и убедиться, что эта процедура безопасна для вас.

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Freepik

Арина Родионова
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