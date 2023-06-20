Пластический хирург рассказала о плюсах и минусах фейсфитнеса

В последнее время особую популярность обретает фейсфитнес — комплекс упражнений для гимнастики лица. При этом он может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Подробнее об этом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Преимущество этого комплекса упражнений состоит в укреплении мышц лица, повышении тонуса и снижении количества морщин. Фейсфитнес способствует усилению кровообращения, что влечёт улучшение цвета и текстуры кожи. Эффект процедуры временный и зависит от регулярности её выполнения.

"При этом упражнения фейсфитнеса могут оказаться неприятными и даже болезненными, особенно если они выполняются неправильно или слишком интенсивно. В дополнение ко всему при неправильном выполнении и активизации мимики они могут увеличивать количество морщин", — рассказала Петраш в интервью "Вечерней Москве".

Фейсфитнес, по словам Петраш, имеет ряд противопоказаний. Вот основные из них: чувствительная, склонная к раздражению и покраснению кожа;

ранки, порезы на коже, а также воспалительные узелки, акне;

наличие имплантов, филлеров, а также препаратов на основе ботулотоксина;

мелкоморщинистый тип старения.

Все перечисленные явления сводят на нет все результаты от походов к косметологу, а также снижают эффективность процедур. Петраш посоветовала проконсультироваться с врачом-косметологом и убедиться, что эта процедура безопасна для вас.