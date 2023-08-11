Пластический хирург назвал часть тела, которая предательски выдаёт возраст, а мы и не замечаем

Уши, как и любая другая часть тела, подвержены старению, но мы часто забываем уделить им внимание. По словам пластического хирурга Дмитрия Зимина, именно мочки ушей зачастую могут предательски выдать возраст своей обладательницы, но с этим можно и нужно бороться.

Первый враг для наших ушей, по словам эксперта, — это неподходящие украшения: тяжёлая бижутерия и серьги из благородных металлов зачастую провоцируют птоз и деформацию тканей.

"На первом месте в данном вопросе стоит профилактика старения, которая может быть представлена разными способами, начиная с ограничения в ношении тяжёлых украшений и заканчивая увлажнением кожи", — пояснил собеседник портала "Страсти".

Упругости и сиянию кожи в области мочек ушей помогут сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, ретинолом и пептидами. Среди косметологических процедур Дмитрий Зимин отметил мезотерапию, фракционное лазерное омоложение и даже филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые восполнят недостающий объём мочки уха.