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11 августа, 11:00

Пластический хирург назвал часть тела, которая предательски выдаёт возраст, а мы и не замечаем

Хирург Зимин: Тяжёлая бижутерия провоцирует деформацию мочки уха

Уши, как и любая другая часть тела, подвержены старению, но мы часто забываем уделить им внимание. По словам пластического хирурга Дмитрия Зимина, именно мочки ушей зачастую могут предательски выдать возраст своей обладательницы, но с этим можно и нужно бороться.

Первый враг для наших ушей, по словам эксперта, — это неподходящие украшения: тяжёлая бижутерия и серьги из благородных металлов зачастую провоцируют птоз и деформацию тканей.

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"На первом месте в данном вопросе стоит профилактика старения, которая может быть представлена разными способами, начиная с ограничения в ношении тяжёлых украшений и заканчивая увлажнением кожи", пояснил собеседник портала "Страсти".

Упругости и сиянию кожи в области мочек ушей помогут сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, ретинолом и пептидами. Среди косметологических процедур Дмитрий Зимин отметил мезотерапию, фракционное лазерное омоложение и даже филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые восполнят недостающий объём мочки уха.

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А ранее юрист объяснил, как возместить ущерб пострадавшим от некачественной пластики. Если результат выполнения операции у пластического хирурга оказался некачественным, пациент имеет право потребовать повторной процедуры для устранения дефектов. Правда, не факт, что есть смысл снова ложиться под скальпель к специалисту, который допускает в своей работе такие ошибки.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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