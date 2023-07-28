Юрист объяснил, как возместить ущерб пострадавшим от некачественной пластики

Если результат выполнения операции у пластического хирурга оказался некачественным, пациент имеет право потребовать повторной процедуры для устранения дефектов. Правда, не факт, что есть смысл снова ложиться под скальпель к специалисту, который допускает в своей работе такие ошибки. Об этом, а также о том, каковы правильные действия в таких ситуациях, рассказал медицинский адвокат Алексей Горяинов.

"Повторная операция по устранению дефектов — право пациента как потребителя. Но лучше не переделывать работу у того же хирурга, если есть серьёзные сомнения в его добросовестности и профессиональной квалификации", — объяснил юрист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Адвокат добавил, что пластические хирурги обязаны информировать пациента об осложнениях, которые могут возникнуть после операций, даже если они были исполнены безупречно. Если такого информирования не было и прооперированный не подписал форму добровольного согласия, то клиника будет отвечать в соответствии с Гражданско-правовым кодексом РФ.

Как правило, такие конфликты со специалистами в области пластической хирургии решаются без суда: с помощью формы досудебного соглашения или утверждённого мирового соглашения, добавил Горяинов. Это зачастую в интересах хирургов, ведь они, как правило, достаточно обеспечены, чтобы урегулировать вопрос деньгами, и при этом не заинтересованы в том, чтобы портить себе репутацию. А вот если такой врач не реагирует на претензии, стоит обратиться за помощью к медицинскому юристу, который сможет вникнуть в ситуацию с учётом всех её тонкостей и подводных камней.