Пластический хирург назвал сходство "миссис Россия" с куклой Барби делом рук природы
Хирург Свиридов: "Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная похожа на Барби от природы
Корона конкурса "Миссис Россия – 2023" досталась 32-летней Жанне Специальной, и в соцсетях тут же разгорелись споры о том, насколько натуральная красота у нашей новой "королевы". Досужие рассуждения прервал квалифицированный эксперт, ведущий пластический хирург частной клиники Сергей Свиридов.
Он утверждает, что сходство жительницы Геленджика с куклой Барби, на которое кивают сторонники "пластического заговора", — это её природная особенность.
"25 лет я занимаюсь пластической хирургией и вижу, что у Жанны практически нет хирургических вмешательств. Красивое лицо, некоторое сходство черт с куклой Барби — это природная особенность", — приводит рассуждение Свиридова "Вечерняя Москва".
Единственная "улучшительная" операция, которую, со слов эксперта, перенесла "миссис Россия", — это увеличение груди. Но импланты, по его словам, подобраны грамотно, даже не каждый заметит, что грудь у красавицы не своя.
"Операция вполне допустима после родов, если грудь утратила форму", — добавил Свиридов.
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Напомним, что титул "Миссис Россия – 2023" получила 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная, финал конкурса среди замужних женщин прошёл в Москве, на него приехали 33 участницы со всей страны. Победительница конкурса в повседневной жизни занимает должность директора департамента продаж в IT-компании. Участвовать в конкурсе она решила, чтобы "выйти из декрета красиво". Вместе с супругом Ярославом "миссис Россия" воспитывает трёхлетнюю дочь Амелию.
ТАСС / Сергей Бобылев