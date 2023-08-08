Пластический хирург назвал сходство "миссис Россия" с куклой Барби делом рук природы

Корона конкурса "Миссис Россия – 2023" досталась 32-летней Жанне Специальной, и в соцсетях тут же разгорелись споры о том, насколько натуральная красота у нашей новой "королевы". Досужие рассуждения прервал квалифицированный эксперт, ведущий пластический хирург частной клиники Сергей Свиридов.

Он утверждает, что сходство жительницы Геленджика с куклой Барби, на которое кивают сторонники "пластического заговора", — это её природная особенность.

"25 лет я занимаюсь пластической хирургией и вижу, что у Жанны практически нет хирургических вмешательств. Красивое лицо, некоторое сходство черт с куклой Барби — это природная особенность", — приводит рассуждение Свиридова "Вечерняя Москва".

Единственная "улучшительная" операция, которую, со слов эксперта, перенесла "миссис Россия", — это увеличение груди. Но импланты, по его словам, подобраны грамотно, даже не каждый заметит, что грудь у красавицы не своя.

"Операция вполне допустима после родов, если грудь утратила форму", — добавил Свиридов.