Жительница Геленджика Жанна Специальная стала "Миссис Россия – 2023"

Титул "Миссис Россия – 2023" получила 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная, финал конкурса среди замужних женщин прошёл в Москве, на него приехали 33 участницы со всей страны.

"Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _jannet.s_

"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", — рассказала ТАСС победительница.

"Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _jannet.s_