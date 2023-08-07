Жительница Геленджика Жанна Специальная стала "Миссис Россия – 2023"
"Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная в центре. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Титул "Миссис Россия – 2023" получила 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная, финал конкурса среди замужних женщин прошёл в Москве, на него приехали 33 участницы со всей страны.
"Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _jannet.s_
"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России", — рассказала ТАСС победительница.
"Миссис Россия – 2023" Жанна Специальная. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _jannet.s_
Организаторы подарили победительнице путёвку на Мальту. Второй приз "Миссис Россия Globe 2023" получила 38-летняя москвичка Анна Грунина, воспитывающая двух детей. Ей предоставлена возможность представить страну весной 2024 года на конкурсе красоты в Китае. По словам вице-миссис, прошедшее мероприятие — это мотиватор для женщин, считающих, что после 35 лет невозможно быть красивой.
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