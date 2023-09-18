Тахикардия, давление, тревога: Россиянам указали на неочевидную проблему массовых уличных гуляний

Массовые празднества в общей жилой зоне негативно влияют на жителей близлежащих домов, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Наталия Варская. Она отметила, что после таких гуляний у людей повышается тревожность и выявляются проблемы со здоровьем.

"Смотришь по телевизору — люди радуются, веселятся, подпевают, а потом к психологам, к кардиологам обращаются другие люди, которые проживают в домах, близко расположенных к местам проведения празднеств", — рассказала психолог.

По её словам, люди, испытывающие проблемы по этому поводу, уже не раз обращались в различные органы, предлагая внести в закон "О тишине" поправку, которая предусматривает полный запрет на проведение массовых мероприятий вблизи жилых домов. Варская пояснила, что психологическое и физическое состояние людей после всех этих массовых гуляний оставляет гнетущее впечатление.

"Дело в том, что есть такая специфика усилителей и аппаратуры, задействованных в музыкальном сопровождении гуляний: на некотором расстоянии людям в домах слышна не музыка, а звук ударных инструментов. Такой звук пагубным образом воздействует на сердечный ритм, начинается тахикардия, скачет давление", — отмечает психолог.

Кроме того, как объяснила Варская, звук бас-бочек похож на взрыв беспилотника, поэтому люди, которые были свидетелями падения украинских дронов, от подобных звуков могут испытывать тревогу и страх. Вместе с тем психолог добавила, что 11 часов вечера для пожилых, детей и тех, кому рано на работу, — уже глубокая ночь, им нужно спокойствие, чтобы настроиться на сон.