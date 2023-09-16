Родителям рассказали о плюсах портала психологической помощи для школьников

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с газетой "Известия" оценила инициативу Минпросвещения РФ запустить портал, при помощи которого школьники смогут получать помощь профессиональных психологов в режиме онлайн. По её мнению, ресурс снизит нагрузку на школьных психологов и поможет ученикам отдалённых населённых пунктов.

По словам эксперта, на сегодняшний день в штате каждой школы есть психолог, однако такой специалист в образовательном учреждении обычно один. Как правило, его не хватает на всех учащихся. Собеседница газеты подчёркивает, что переход в онлайн немного разгрузит школьных психологов и позволит помочь большему количеству детей.

Кроме того, данная инициатива поможет обеспечить доступ к психологической помощи для детей, проживающих в малонаселённых и удалённых районах, где попросту может отсутствовать необходимый специалист. Также психолог рассказала, что дети и подростки сегодня растут в цифровую эру, поэтому они часто чувствуют себя комфортнее, общаясь онлайн.

"Онлайн не привязывает ребёнка ко времени и месту работы школьного специалиста: ребёнок может выбрать удобный для себя момент для разговора и место, где за ним не будут наблюдать", — заявила Анастасия Екушевская.

Напомним, что о скором запуске портала, при помощи которого школьники смогут получать помощь профессиональных психологов, в ходе ВЭФ рассказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.