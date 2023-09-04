Врачи рассказали, какие витамины повысят успеваемость школьника

Во время высокой учебной нагрузки нужно принимать витамины В6, В12, а также магний, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин. Они повышают иммунитет, усиливают умственную деятельность, помогают справиться с эмоциональной нагрузкой и позволяют успешнее взаимодействовать с учителями и одноклассниками. Об этом рассказала врач-педиатр высшей квалификационной категории, диетолог, кандидат медицинских наук Галина Филатова.

"Обеспечить ребёнка всеми необходимыми витаминами за счёт исключительно натуральных продуктов питания — цель мало достижимая. Ведь содержание витаминов в овощах и фруктах широко варьирует в различные сезоны. Поэтому включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, особенно в осенне-зимний период, врачи рекомендуют настоятельно", — отметила она в беседе с aif.ru.

Школьникам можно предложить употреблять витамины в виде ярких мармеладных пастилок с приятным вкусом. Те, что с кальцием и витамином D3, подойдут для поддержания прочности костей и зубов, а пастилки с витамином С предназначены для иммунитета и бодрости. Дефицит витаминов может привести к нарушению обмена веществ и снижению работоспособности, а также негативно сказаться на росте и развитии детей. Однако только таблетками обойтись не получится, важно, чтобы рацион школьника был сбалансированным.

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина в свою очередь подчеркнула, что в рационе должны быть все пищевые группы: крупы, цельнозерновые макароны, хлеб, бобовые, мясо, птица, рыба, фрукты, овощи, ягоды и молочные продукты. При этом важно помнить и про питьевой режим. Если дети не дотягиваются до кухонного крана, то надо поставить кулер или графин с водой. Кроме того, нужно разговаривать с ребёнком по поводу того, какая еда ему нравится.

"Не заставляйте доедать, ведь это может негативно повлиять на отношения с едой в целом. Когда ребёнок будет сыт или голоден, он вам сам об этом скажет. Планируйте меню, ходите за покупками и готовьте вместе. Можно выбрать игровой формат — купить собственные кухонные принадлежности, поручать посильные возрасту задачи — помыть, почистить, порезать. Это будет увлекать ребёнка", — сказала Ковылкина в беседе с РИАМО.

При этом еда не должна быть наградой, пояснила эксперт. Так, не стоит обещать школьнику купить шоколадку за выполненную домашнюю работу, так как в будущем это сформирует негативные привычки. В норме сладости составляют не более 10–15% дневного рациона. Как вариант: можно готовить десерты дома, чтобы контролировать объём сахара.