Назван богатый омега-3 продукт, который творит чудеса с памятью, сердцем и мозгом

Льняное масло является питательным пищевым продуктом. Оно содержит большое количество полезных веществ, включая омега-3, омега-6 и редкую омега-9 жирные кислоты, витамин Е, антиоксиданты и флавоноиды. Благодаря своему составу масло помогает улучшить память. Об этом Лайфу рассказала специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Елена Кальная.

"Жирные кислоты, содержащиеся в льняном масле, могут помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить здоровье сердца. Омега-3 играют важную роль в развитии и функционировании мозга, поэтому употребление льняного масла может помочь улучшить умственную активность и память", — уточнила она.

Витамин Е является мощным антиоксидантом, который улучшает здоровье кожи и защищает её от повреждений окружающей среды. Альфа-линоленовая кислота может помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития хронических заболеваний, продолжила эксперт.

"Омега-3 и омега-6 жирные кислоты используются для синтеза простагландинов и простациклинов — веществ, которые участвуют во взаимосвязи с субпопуляцией лейкоцитов и формируют иммунитет, способствуют нормализации свёртываемости крови", — добавила собеседница Лайфа.

Также полезные вещества в льняном масле помогают избежать атеросклероза, ишемических болезней мозга, инсульта. Сам продукт имеет своеобразный горьковатый привкус и запах, напоминающий рыбий жир. На нём нельзя жарить, поскольку при термической обработке льняное масло моментально прогорает. Хранить его нужно в тёмной таре, в прохладном месте, можно в морозилке.