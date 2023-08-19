Россиянам рассказали, как приготовить полезную для сердца кашу

Все каши могут быть полезны, в том числе для сердечно-сосудистой системы. Но только если готовить их определённым образом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.

"Овсянка — самая полезная из каш. Она максимально сбалансирована по составу, легко усваивается, содержит достаточное количество клетчатки, что способствует активной работе кишечника. В кардиологических отделениях ещё обычно дают гречку — она содержит много железа и других полезных веществ — и пшённую кашу, тоже сбалансированную по белкам и углеводам", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что крупы полезны при одном условии — если не "улучшать" их вкусовые качества вредными продуктами. Каши нередко приправляются сливочным маслом, зажаркой, жирным мясом, таким образом они превращаются в гораздо менее полезные.

"Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счёт этого бляшки уменьшаются в объёме, сосуды оздоравливаются", — указал медик.

Он также посоветовал ограничить потребление поваренной соли. Для вкуса кашу можно приправлять кунжутом или зеленью. В крайнем случае допускается добавление растительного масла, но это тоже не очень полезно. Можно есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заваривают в кипятке или заливают кефиром. Для сердечников лучше, чтобы это был обезжиренный кефир.