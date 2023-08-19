Регион

Уведомления отключены

19 августа, 06:10

Россиянам рассказали, как приготовить полезную для сердца кашу

Кардиолог Шехян: Сердечникам лучше не добавлять в кашу масло и жирные продукты

Все каши могут быть полезны, в том числе для сердечно-сосудистой системы. Но только если готовить их определённым образом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.

"Овсянка — самая полезная из каш. Она максимально сбалансирована по составу, легко усваивается, содержит достаточное количество клетчатки, что способствует активной работе кишечника. В кардиологических отделениях ещё обычно дают гречку — она содержит много железа и других полезных веществ — и пшённую кашу, тоже сбалансированную по белкам и углеводам", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что крупы полезны при одном условии — если не "улучшать" их вкусовые качества вредными продуктами. Каши нередко приправляются сливочным маслом, зажаркой, жирным мясом, таким образом они превращаются в гораздо менее полезные.

"Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счёт этого бляшки уменьшаются в объёме, сосуды оздоравливаются", — указал медик.

Диетолог подкинула идеи холодных завтраков, которые скрасят знойное утро

Диетолог подкинула идеи холодных завтраков, которые скрасят знойное утро

Он также посоветовал ограничить потребление поваренной соли. Для вкуса кашу можно приправлять кунжутом или зеленью. В крайнем случае допускается добавление растительного масла, но это тоже не очень полезно. Можно есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заваривают в кипятке или заливают кефиром. Для сердечников лучше, чтобы это был обезжиренный кефир.

Ранее врач – диетолог-невролог-дерматокосметолог Марият Мухина рассказала о том, что молодым людям необходимо употреблять как можно больше продуктов без консервантов, отказаться от сладостей и фастфуда.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров